Norske helsemyndigheter jobber på spreng for å planlegge massevaksineringen når covid-19-vaksinene er klare. Men fortsatt gjenstår mye av godkjenningsprosessen.

– Vi er nærmere 100 mennesker som jobber som gale nå for å gjøre alt dette klart. Sånn at vi kommer raskt i gang, og ikke mister noe tid når vaksinene kommer til landet, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han er en av mange i helsevesenet som jobber på spreng med å forberede det norske vaksineprogrammet, som forhåpentligvis kan starte allerede tidlig neste år.

– Planleggingen er ekstremt krevende fordi mye ennå er ukjent. Det ene er hvilke vaksiner vi får, og hvilke egenskaper de har. Det andre er når de kommer og hvor mange doser vi får i første omgang, sier Aavitsland.

Tre vaksiner er nå til godkjenning hos Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). En godkjenning hos EMA, betyr at vaksinene også blir godkjent av Legemiddelverket i Norge.

– De tre vaksinene er inne til såkalt «rolling review». Det er en ordning der man vurderer dataene fra studiene etter hvert som firmaene sender det inn, for å spare tid, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til NTB.

Venter på mer data

Produsentene av de tre vaksinene har alle offentliggjort lovende resultater fra de store fase-3 studiene med rundt 30.000 deltakere. Firmaene hevder at vaksinene gir fra 70 til 95 prosent beskyttelse mot covid-19-sykdom og at det ikke funnet alvorlige bivirkninger.

– Men vi kan ikke godkjenne vaksiner på grunnlag av pressemeldinger. Nå må selskapene levere dokumentasjonen de har til EMA sånn at ekspertene der kan vurdere om dokumentasjonen holder,

Han håper de første firmaene leverer disse datapakkene til EMA i løpet av desember.

– Hvis alt går på skinner, kan en betinget godkjenning være klar 3–4 uker senere. EMA vurderer om effekt og sikkerhet er godt dokumentert og at selve produksjonen av vaksinen er forsvarlig. Det er avgjørende at denne vurderingen blir gjort ordentlig – uavhengig av politiske ønsker og uavhengig av hvilke vaksiner EU har avtaler om å kjøpe inn, sier Hortemo.

Det norske legemiddelverket deltar i vurderingen av dokumentasjonen gjennom sitt samarbeid med EMA. Hortemo understreker at det ikke er noen automatikk i at vaksinene blir godkjent.

– Men det er store legemiddelselskap som står bak, så det er grunn til å tro at dokumentasjonen holder.

Sendes til hele landet

Hvis alt går bra med godkjenningen, kan de første vaksinene altså være klare til levering i løpet av januar. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som kjøper inn vaksinene på vegne av regjeringen.

– Vi distribuerer videre til kommunene og til sykehusene, som gjør selve vaksineringen. Dette skal være både gratis og frivillig for dem som blir vaksinert, sier Aavitsland.

Kommunene har lang erfaring med vaksinering av befolkningen gjennom de årlige influensavaksinene. Hvordan det organiseres, kan variere litt.

– Noen kommuner vil kanskje samarbeide med fastlegene om vaksineringen, mens andre kanskje vil gjøre det i egne lokaler, sier Aavitsland.

De første vaksineleveransene vil trolig være små, og det vil derfor være streng prioritering på hvem som blir vaksinert først.

Rekkefølgen skal bestemmes av regjeringen i desember, men et ekspertutvalg har allerede foreslått at risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen.

Overveldende innsats

To av de tre vaksinene som nå er til EU-godkjenning, er såkalte mRNA-vaksiner, som må lagres på svært lav temperatur. Dette har Norge forberedt seg på.

Det er første gang mRNA vaksiner brukes på denne måten hos mennesker.

– Det vi ser nå, er resultatet av en imponerende vitenskapelig innsats fra både kommersielle aktører og akademia. Fra man kartla virusets arvestoff tidlig i 2020, og til man allerede nå har flere aktuelle vaksinekandidater. Det tror jeg ingen hadde sett for seg, sier Hortemo.

– Det er helt unikt at det har gått så raskt. Vanligvis tar utvikling av nye vaksiner flere år, sier overlegen.

Trolig bare milde bivirkninger av koronavaksiner

Flere av de kommende vaksinene mot covid-19 synes å være effektive, også blant eldre. Bivirkningene synes å være få og milde.

De siste dagene er det kommet nyheter tett i tett om ulike vaksinekandidater, den ene bedre enn den andre, hevdes det.

Men hvilken risiko innebærer vaksinene? Spørsmålet er relevant, ikke minst med tanke på narkolepsien som rammet noen barn og unge i forbindelse med vaksineringen mot svineinfluensa i 2009.

Hittil vet vi imidlertid lite om hva covid-19-vaksinene innebærer. De opplysningene som finnes, er de som produsentene selv har presentert fra de kliniske studiene som for tiden gjennomføres.

De vaksinene som kan bli aktuelle i Sverige, er fra Moderna, Pfizer, Astra Zeneca og Janssen Pharmaceutica.

Milde bivirkninger

Moderna skriver på sin hjemmeside at deres vaksine tolereres godt av de aller fleste som har deltatt i de kliniske studiene, og at de fleste bivirkningene var milde.

Det var noen deltakere som meldte om smerte ved injeksjonsstedet, trøtthet, hodeverk og ledd- og muskelsmerter. Men alt var plager som gikk over fort.

Influensalignende

Pfizer, som har utviklet sin vaksine sammen med Biontech, melder at deres vaksine for det meste har gitt milde bivirkninger etter den første dosen, framfor alt blant yngre deltakere, som trøtthet, hodepine og ledd- og muskelsmerter.

To deltakere meldte om influensalignende symptomer, som feber og frysninger, mens andre har meldt om rødhet og opphovning ved injeksjonsstedet.

Ble stanset

Det mest oppsiktsvekkende som skjedde under det britisk-svenske legemiddelfirmaet AstraZenecas utviklingsarbeid, var at fase 3-utprøvningen plutselig måtte stanses fordi to pasienter ble rammet av en uvanlig inflammasjon i ryggmargen.

En komité undersøkte saken og anbefalte at utprøvningen kunne gjenopptas. AstraZeneca konstaterer at det ikke er mulig å fastslå om inflammasjonen skyldtes vaksinen eller ikke.

Blind studie

Også Janssen Pharmaceutica, som er en del av legemiddelfirmaet Johnson & Johnson, stanset sin utprøvning da en deltaker av uforklarlige grunner ble syk.

Firmaet sier at det kan være mange grunner, og dessuten vet man ikke om pasienten fikk vaksinene eller en ufarlig saltoppløsning siden studien er blind.

Kan ikke fange opp alt

Et problem med alle disse vaksinene er at de kliniske studiene som ligger til grunn for en godkjenning, er så små at de ikke kan fange opp mer uvanlige bivirkninger.

Visse bivirkninger er så sjeldne at de blir synlige først når en, eller flere deler av en, hel befolkning er vaksinert.

Slik var det med narkolepsien som rammet noen i forbindelse med svineinfluensaen. «Bare» en av 10.000 ble rammet, men ettersom flere hundre tusen ble vaksinert, gjaldt dette for flere.

Fakta: Disse tre covid-19-vaksinene er nærmest godkjenning i EU/Norge

Tre vaksiner mot covid-19 er for tiden til godkjenning hos EU og dermed også for bruk i Norge. EU har signalisert at vaksinene kan bli godkjent rundt nyttår, men først må de selvsagt oppfylle alle krav. Norge er sikret tilgang til alle de tre vaksinene gjennom det europeiske samarbeidet.

Vaksinen mRNA-1273, utviklet av Moderna Biotech

* Gir beskyttelse mot covid-19 i 94,5 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger.

* Vaksinen tas i to doser med fire ukers mellomrom.

* Vil koste mellom 250 og 350 kroner per dose, ifølge produsenten.

* En såkalt mRNA-vaksine. Den inneholder mRNA innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp. Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spike-proteiner av samme type som koronaviruset har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Denne vaksinetypen er aldri brukt på mennesker før.

* Testet på 30.000 personer i en såkalt fase 3-studie.

* Ved kjøleskapstemperatur kan vaksinen oppbevares i inntil 30 dager. Ved temperaturer på -20 grader, kan den oppbevares i et halvt år, ifølge produsenten.

Vaksinen BNT162b2, utviklet av BioNTech i samarbeid med Pfizer

* Gir beskyttelse mot covid-19 i 95 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger.

* Vaksinen tas i to doser, med tre ukers mellomrom.

* Vil angivelig koste rundt 180 kroner per dose.

* En såkalt mRNA-vaksine. Se ovenfor.

* Må lagres ved -70 grader. Overlever bare fem døgn i kjøleskap.

* Testet på 43.000 personer i en såkalt fase 3-studie.

Vaksinen ChAdOx1 nCoV-2019, utviklet av Universitetet i Oxford i samarbeid med AstraZeneca

* Gir beskyttelse mot covid-19 i 70 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. En mindre omfattende analyse, av 3.000 personer, tyder på 90 prosent beskyttelse når man først får en halv dose og så en hel dose, men dette må undersøkes nærmere.

* Tas i to doser, med fire ukers mellomrom.

* Langt billigere og lettere å oppbevare enn de to andre vaksinene. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet.

* Testet på over 20.000 personer i en såkalt fase 3-studie.

* En såkalt vektorvaksine (ikke replikerende). Inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kan ikke formere seg i kroppen. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset.

(Kilder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP)

Fakta: Dette skjer når koronavaksinene kommer til Norge

* Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og planlegger å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes, og Folkehelseinstituttet (FHI) som står for innkjøpet.

* De første ukene vil leveransene trolig være små, og det vil derfor være streng prioritering på hvem som blir vaksinert først. Et ekspertutvalg har foreslått at risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen. Den endelige avgjørelsen tar regjeringen i desember.

* Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal ikke barn vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta.

* Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene, og planleggingen er allerede i gang.

* I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler.

* De første vaksinedosene kan komme så tidlig som i januar. Først vil de trolig ankomme FHIs sentrallager, og så blir de sendt ut til kommunene. Det kan også bli aktuelt at vaksinene sendes direkte fra leverandørene til kommunene.

* Vaksinene som godkjennes i Europa, er allerede testet på mellom 20.000 og 50.000 personer. Foreløpig er det ikke oppdaget alvorlige bivirkninger, men enkelte sjeldne bivirkninger vil først kunne oppdages etter tid og når vaksinen gitt til enda flere. Derfor vil Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåke nøye om det oppstår mulige bivirkninger.

* Regjeringen har foreslått å sette av 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.

(Kilder: FHI, NTB)

Fakta: Disse elleve covid-19-vaksinene er i siste testfase

Elleve vaksiner mot covid-19 er nå i fase tre av testingen, ifølge Legemiddelverkets oversikt. Fase tre er siste nivå før vaksinene sendes til godkjenning, og vaksinene testes på flere tusen personer. Tre vaksiner er nå til godkjenning i EU, mens testingen fortsatt pågår.

Vaksiner med inaktivert virus:

* Sinovac (Kina og andre)

* Sinopharm (Beijing)

* Sinopharm (Wuhan)

* Bharat (India)

Disse vaksinene består av covid-19-virus som er drept. Viruset gir ikke sykdom, men stimulerer kroppen til å lage antistoffer mot covid-19.

Vaksiner som inneholder deler av virus:

* Novavax (USA)

Vaksinen inneholder biter av covid-19-viruset. Den gir ikke sykdom, men kroppen stimuleres til å lage antistoffer mot covid-19.

Vaktorvaksiner (ikke replikerende):

* Astra Zeneca og Oxford (Storbritannia). Godkjenningsprosessen pågår i EU

* Sputnik (Russland)

* CanSino (Kina)

* Johnson & Johnson (Janssen) (USA)

Disse vaksinene inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset.

mRNA-vaksiner:

* BioNTech og Pfizer (Tyskland, USA) Godkjenningsprosessen pågår i EU.

* Moderna NIAID (USA) Godkjenningsprosessen pågår i EU.

Disse vaksinene inneholder mRNA (arvestoff) innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp. Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spike-proteiner av samme type som koronaviruset har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Denne vaksinetypen er aldri brukt på mennesker før.

(Kilde: Legemiddelverket)

