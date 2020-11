annonse

Mer avgifter og mindre olje.

Kristelig Folkepartis utkast til nytt program har en skjermpet klima- og miljøprofil. Det mest oppsiktvekkende forslaget på klimafronten er at Kristelig Folkeparti i likhet med blant annet Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil ha en sluttfase for norsk oljeindustri, riktignok uten å sette en konkret dato for når dette skal skje.

– KrF skal legge til grunn at storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel går inn i en sluttfase, heter det i programmet, ifølge NTB.

KrFs programkomite foreslår også å øke CO2-avgiftene og et endret skatteregime for at det skal bli mindre lukrativt å lete etter olje og gass på norsk sokkel, samt et nei til nye konsesjoner for oljeleting.

