En domstol i Pennsylvania utstedte onsdag et påbud om å blokkere godkjenningen av valgresultatet i staten, i påvente av en rettshøring som skal holdes fredag.

Ifølge Fox News, ble saken fremlagt av flere Pennsylvania-velgere – inkludert den republikanske kongressmannen Mike Kelly. Saksøkerne hevder at en ny statlig lov som tillater poststemmer uten gyldig grunn bryter med Pennsylvanias grunnlov, som definerer i hvilke tilfeller poststemmer er tillatt.

Presidentvalgresultatet i Pennsylvania er allerede offisielt godkjent, men Trump-kampanjen håper på å få omgjort beslutningen.

Loven

Søksmålet dreier seg om lov 77 – vedtatt 31. oktober 2019 – som saksøkerne kaller «den mest ekspansive og grunnleggende endringen av valglover i Pennsylvania til nå.» Loven utvidet muligheten for å avgi stemme per post, selv om artikkel VII, paragraf 14 i Pennsylvanias grunnlov, som dekker poststemmegivning, er svært snever med tanke på hvem som kan gjøre det.

Statens grunnlov stipulerer at den lovgivende makten i staten (statsparlamentet) er pålagt å gi folk som er utenfor kommunen sin en måte å stemme på, «fordi deres plikter, yrke eller virksomhet krever at de er andre steder, eller som ved valg ikke er i stand til å møte opp på deres respektive stemmelokaler på grunn av sykdom eller fysisk funksjonshemning eller som ikke vil møte opp på et stemmelokale på grunn av overholdelse av en religiøs høytid eller som ikke kan stemme på grunn av plikter på valgdagen…»

Saksøkerne hevder derfor at Pennsylvanias poststemmer er ugyldige, fordi det kreves en grunnlovsendring for å utvide muligheten til å avgi stemme per post. Det kan altså ikke gjøres ved å kun vedta et enkelt lovforslag i statens nasjonalforsamling.

