På søndag kveld meldte Donald Trumps advokater at Sidney Powell ikke reptresenterer dem eller Donald Trump. Det etter at Powell i over en uke hadde kommet med påstander om massivt valgjuks med millioner av stemmer gjennom programvaren Dominion. Powell sa han ville kjempe viderer for de amerikanerne som hadde stemt på Trump.

På tirsdag gikke hennes kollega Lin Wood ut på Twitter og varslet at Powell på onsdag ville lever inn søksmål i delstaten Georgia. Det er The Gateway Pundit som melder dette.

– Jeg har jobbet tett med Sidney Powell og andre i løpet av de siste ukene. Søksmålet Sidney leverer i Georgia i morgen [onsdag] taler SANNHETEN.

– Fiender av Amerika vil benekte anklagene. IKKE tro på dem. Tro på Sidney og meg, Vi elsker Amerika & frihet. Våre fiender gjør ikke det, skriver han på Twitter.

