To kilder nær presidenten opplyser at Donald Trump vurderer å benåde sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Det er til Axios opplysningene skal ha kommet. Også andre enn Flynn vurderes å bli benådet før Trump går av.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 gangerm skriver NTB.

I januar varslet han imidlertid at han ville trekke tilståelsen. Lekkede notater viste at FBI-etterforskerne aktivt forsøkte å lage en felle for Flynn.

«What is our goal?» (Hva er målet vårt?) sa en av FBI-notatene ifølge Fox News. «Truth/Admission or to get him to lie, so we can prosecute him or get him fired?» (Sannheten/en innrømmelse eller er det å få ham til å lyve slik at vi kan tiltale ham eller få ham sparket)

Flynns nye forsvarer Sidney Powell hevdet disse notatene beviste at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk.

Justisdepartementet under ledelse av William Barr henla saken mot Flynn i mai, men en føderal dommer har motsatt seg henleggelsen.

En benådning fra Trump vil ta saken ut av rettssystemet.

