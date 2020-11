annonse

Donald Trump vet at slaget om 2020 er tapt og har begynt å vende blikket fremover, hevder kilder i Det hvite hus.

Forrige uke var president Trump fortsatt fokusert mot å utfordre valgresultatet. Men han har nå innsett at «slaget for alle praktiske formål er tapt og har begynte å vende blikket til neste akt,» skriver Wall Street Journal i en ny artikkel.

Wall Street Journal er en av USAs største aviser og regnes som nokså konservativ. Men de har vært kritiske til deler av Trumps presidentskap. Tirsdag kom de ut med en artikkel som hevdes å basere seg på flere godt plasserte kilder i Det hvite hus.

Kildene hevder nå at det er en «universell erkjennelse» blant staben i Det hvite hus om at «det er over». Aksepten på mandag av midler kan frigjøres for overgangsprosessen til Joe Bidens innsettelse 20. januar var en refleksjon av denne erkjennelsen.

Det forventes ikke at Trump kommer til å formelt erkjenne nederlag i det minste før 14. desember når valgmennen skal møtes. Men presidenten har allerede begynte å tenke på «neste akt» sier kildene.

Så sent som i forrige uke var angivelig Trump meget interessert i detaljer rundt søksmålene og påstander om valgjuks, inkludert beskyldningene relatert til Dominion Voting Systems Corp.

Men de siste dagene har fokuset hans blitt breder, hevder kildene til WSJ. Han har diskutert med rådgivere hva han bør gjøre fremover, «hvordan han kan forbli relevant i media og i det republikanske parti» og hvordan han kan tjene penger. Han har blant «vist interesse» for å stille på nytt i 2024, noe rådgivere skal ha oppmuntret ham til for å kunne «redde ansikt» – han kan alltids gå tilbake på det senere.

Det skal ha vært stabssjefen Mark Meadows som overtalte Trump i helgen til å gi grønt lys for overgangen til Joe Biden. Trump gjorde det, men uten å formelt erkjenne nederlag (concede).

Det er bare en håndfull personer som angivelig tar til orde for at den juridiske kampen mot valgresultatet bør fortsette, en av dem er Rudy Giuliani. Men det er heller ikke mange som sier til Trump at han bør avslutte kampen. Folk i staben er redde for at han skal «flippe ut» hvis de foreslår det, hevder WSJ.

Trump skeptisk til egne advokater

Trump skal angivelig også ha uttrykt noe tvil til sine egen advokater. Han skal ha lagt merke til Fox News anker Tucker Carlsons kritikk av Sidney Powell i forrige uke, og likt det dårlig. På søndag distanserte Trump seg fra Powell.

Trump skal ha blitt «satt ut» av noen av Powells påstander og blitt påvirket av rådgiveres bekymringer om at hun ikke hadde bevis for det hun påsto. Ved en anledning skal ha ha sat om påstander hun kom med at «Dette var vilt, var det ikke?» (“That was wild, wasn’t it?”)

Flere av Trumps medarbeidere er også skeptiske til om Rudy Giuliani er til fordel for Trump, men han har så langt responert med at Giuiliani «alltid står ved min side» – altså er lojal.

Sidney Powells kollega Lin Woods har varslet at Powell vil levere er søksmål i Georgia på onsdag.

