Den populære programlederen Tucker Carlson fra Fox News er svært misfornøyd med hvordan det amerikanske presidentvalget har foregått.

I et nytt segment på programmet «Tucker Carlson Tonight», går Carlson til angrep på Det demokratiske partiet og Big Tech (teknologiselskaper som Facebook, Amazon og Google), som han beskylder for å ha rigget valget til fordel for Joe Biden.

Under er en eksakt gjengjeldelse av hva han sa:

– Dere har hørt mye de siste dagene om sikkerheten til våre elektroniske stemmemaskiner, og dette er et reelt problem, uansett hvem som tar det opp eller hvem som prøver å avvise det som en konspirasjonsteori.

– Elektronisk stemmegivning er ikke like sikkert som tradisjonell håndtelling. Punktum. Det vil aldri være like sikkert. Velgerne kan se dette fordi det er åpenbart, og det gjør dem nervøse. Og hvorfor skulle det ikke gjøre dem nervøse? Våre ledere har gitt oss all grunn til ikke å stole på teknologi.

– Folk som nå ber oss om å slutte å stille spørsmål om valgmaskiner, er de samme som hevder at telefonene våre ikke avlyttet oss. De lyver. Vi vet det alle.

– Andre land forstår det. De bruker ikke elektronisk stemmegivning, fordi de vet at det undergraver tilliten til demokratiet. Et system kan ikke fungere hvis ingen stoler på stemmeprosessen, og det er også sant her, som vi nå finner ut av.

– Fremover må vi finne ut av nøyaktig hva som skjedde i månedens presidentvalg. Vi må finne det ut uansett hvor lang tid etterforskningen tar eller hvor mye det koster.

– Og når vi får svaret fra etterforskningen, bør vi umiddelbart gå tilbake til det tradisjonelle stemmesystemet, det som har tjent demokratiet vårt i hundrevis av år.

– Det vi gjør nå fungerer ikke. Det er en underdrivelse.

– Helt til i kveld har staten New York fortsatt ikke klart å telle stemmene om fem plasser i Representantenes hus, takket være poststemmer. Det er en katastrofe. La oss slutte å late som det ikke er det.

– Men samtidig bør vi ikke la vårt fokus på valgmaskiner distrahere oss fra alt det som skjedde tidligere denne måneden.

– På mange nivåer ble systemet rigget mot en kandidat og til fordel for en annen, og det ble rigget på en måte som ikke var skjult for offentligheten. Vi så det alle skje.

– Media samarbeidet åpenlyst med de demokratiske nominerte. Joe Biden og Kamala Harris nektet å forklare hva de skulle gjøre hvis de ble valgt.

– Det har aldri skjedd før i noe presidentvalg i amerikansk historie, men media tillot dem å gjøre det.

– På samme tid, på begynnelsen av våren, brukte demokratene vår folkehelsekrise for åpenlyse partipolitiske formål. De straffet Trump-støttespillere for å prøve å samle seg, men fritok helt sine egne aktivister – opprørere og vandaler fra BLM og Antifa fra COVID-nedstengingene. De sa dette høyt.

– Restriksjonene som de håndhevde knuste USAs småbedrifter – hjertet til det republikanske partiet – og gjorde samtidig sine egne givere enormt mye rikere.

– Jeff Bezos alene så sin formue øke med mer enn 70 milliarder dollar under pandemien.

– Så brukte demokratene coronaviruset for å endre stemmesystemet. De økte antallet poststemmer betraktelig fordi de visste at kandidatene deres ville dra nytte av mindre sikker stemmeavgivning. De fikk rett.

– De brukte domstolene for å nøytralisere det republikanske partiets mest effektive operasjon for å få folk til å stemme, som i generasjoner har vært National Rifle Association (NRA).

– Det er ikke skrevet nok om dette, men folk så det. Takket være juridisk trakassering fra venstresiden, spilte NRA en betydelig redusert rolle i dette valget, og det utgjorde en stor forskjell i svingstater som Pennsylvania og andre.

– Men fremfor alt utnyttet Demokratene makten til Big Tech for å vinne dette valget. Så å si alle nyheter og all informasjon i den engelsktalende verdenen går gjennom et enkelt selskap, Google.

– En stor prosentandel av våre politiske debatter foregår på Facebook og Twitter. Hvis man bruker teknologi for å sensurere – idéene som folk får lov til å uttrykke på nettet – vil man til slutt kontrollere hvordan befolkningen stemmer, og det er akkurat det de gjorde.

– De rigget valget foran oss alle, og ingen gjorde noe med det.

