annonse

annonse

Frp vil redusere CO₂-avgiften. Det faller leder Ane Breivik i Bergen Venstre tungt for brystet.

Hun vil heller øke avgiften for nå klimamålene i Parisavtalen. Hun ser også andre fordeler med CO₂-avgiften:

– Ikke minst gir CO₂-avgiften inntekter til staten. Inntekter vi kan bruke til å finansiere alle hoppeslottene til Frp, skriver hun i Bergens Tidende.

annonse

Les også: Jon Georg Dale sammenligner koronakrisen med MDGs drømmesamfunn

Breivik mener videre at Jon Georg Dale kritiserte Oslo Høyre. Han mente at det så ut som om de hadde «laget resolusjonsforslag sammen med Natur og Ungdom».

– Det var naturligvis et retorisk poeng fra Dale. Men i lys av Fremskrittspartiets forslag til alternativt statsbudsjett, håper jeg stortingsgruppen hans vil vurdere å invitere Natur og Ungdom til et resolusjonsverksted.

annonse

Les også: Jon Georg Dale: Extinction Rebellion ønsker å gjøre oss fattige

Hun skriver videre at Frp kan lære mye av Natur og Ungdom. Hun tror at de kan lære om skogvern, siden de foreslår å nedskalere kjøp av skog for vern. Så mener hun at Frp kan lære om naturmangfoldet i Arktis, siden de vil lete etter olje i det nordlige Barentshavet. De kan også lære om regnskogene, siden de vil fjerne hele den norske regnskogsatsingen.

– Alt dette, og mye mer, kan Frp og Jon Georg Dale lære på seminar med Natur og Ungdom, mener hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474