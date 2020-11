annonse

I Norge er det å se ansiktet til sine medmennesker en grunnleggende verdi og derfor burde heldekkende plagg forbys.

I Norge i dag er det blitt forbudt å bruke Niqab og Burka på utdanningsinstitusjoner. Dette mener vi er riktig vei å gå. Dessverre er det fortsatt kvinner som er nødt til å dekke seg til, noe som gjør at de ikke kan delta i samfunnet på lik linje med andre kvinner. Derfor mener Fremskrittspartiet at kvinneundertrykkende plagg må forbys.

Niqab og Burka representerer kvinneundertrykking, og brukes i samfunn der steining, tortur og drap kan forsvares i religionens navn. Slike holdninger og et slikt tankegods hører ikke hjemme noe sted og er en trussel mot de grunnleggende norske frihetsverdiene. I et land som har kommet så lang som Norge burde vi forsvare oss mot plagg som er kvinnediskriminerende og vi burde sørge for at alle skal kunne leve trygge og fri liv, helt uten tvang.

For Fremskrittspartiet er integrering veldig viktig og vi må sørge for at alle i Norge skal ha like muligheter til å lykkes. Kvinner som tvinges å dekke seg til, mister mye av sin identitet og vil derfor ha store vanskeligheter ved å delta i det norske samfunnet, uten å føle seg tilsidesatt.

Menneskeverd er en pilar i det norske verdigrunnlaget og derfor kan vi ikke godta at dette heldekkende plagget får fotfeste og hindrer friheten til kvinner.

Fremskrittspartiet skal ikke gi seg før alle kvinner i Norge har de samme rettighetene og mulighetene. Derfor vil vi forby heldekkendeplagg som representerer kvinnediskriminering og hindrer integrering. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom er stolte av å tilhøre det eneste partiet som setter de virkelig viktige kvinnekampene på dagsorden.

