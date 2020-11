annonse

I Oslo er smitten blant innvandrere urovekkende høy. Det har kommet flere forklaringer, slik som språkvansker, sosioøkonomiske årsaker og manglende respekt for smitteverntiltak.

Daglig leder i Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN), Rabia Musavi, hevder at høy smitte blant innvandrere handler om manglende kommunikasjonen til innvandrermiljøene fra helsemyndighetene. Hun sier blant at mange innvandrere er usikre på kostnadene og følgene av for eksempel å teste seg.

Hun sier til Vårt Land at pensjonerte førstegangsinnvandrere og innvandrere som har vært lenge utenfor arbeidslivet, har det vanskeligst under pandemien.

– De fanges ikke opp av den offentlige informasjonsflyten. Flere av disse har redusert kontakt med storsamfunnet.

Hun etterlyser derfor et tettere samarbeid mellom myndigheter, og innvandrerorganisasjoner og trossamfunn.

– Samkjøring mellom myndigheter og personer med høy troverdighet i miljøene, som imamer, lokale nøkkelpersoner, opinionsledere innen for eksempel helse, frivilligheten og helsemyndighetene vil være gunstig.

Likestilling, Inkludering og Nettverk ( LIN ) er en frivillig flerkulturell organisasjon som ble startet i januar 2009. LIN er dannet av kvinner og jobber for likestilling og inkludering av minoriteter. Rabia Musavi skriver på hjemmesiden at Oslo kommune vil gi organisasjonen bare halvparten av tilskuddet de søkte om for neste år, og det er også en reduksjon fra 2020. Hun mermer det holder ikke for en organisasjon på LIN sin størrelse.

Musavi sier videre til Vårt Land at det finnes flerspråklig informasjon, men veien for å få denne informasjonen frem til brukerne er fortsatt humpete. Hun mer derfor det er viktig å bruke tillitsfulle mellomledd som kan veilede målgruppen i informasjonsmylderet.

