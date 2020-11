annonse

Hippe og kule elitemennesker i New York uttaler at de vil gjøre det de kan for at Ivanka Trump, Jared Kushner og deres barn skal føle seg uønsket i byen. Og de tror de vil lykkes.

Dette er en beskrivelse av hevn og bitterhethet, utført i de godes navn mot de onde.

Det var CNN som først brakte «nyheten» om at Donald Trumps datter Ivanka Trump og hennes ektemann, den ortodokse jøden Jared Kushner, kunne være «uønsket» i New York når deres tid i Det hvite hus er over. Men New York Times trekker det et steg lengre. I en ny artikkel tas det til orde for å direkte mobbe ekteparet ut av byen som straff for deres roller i Donald Trumps administrasjon.

New York Times (NYT) spaltist Gina Bellafante skriver i artikkelen at New Yorkere har vært «besatt av tanken på spørsmålet eller ønskedrømmen: Kommer Ivanka Trump og Jared Kushner til å flytte tilbake til byen som bobler under en opplevelse av å ha blitt forrådt. Og hvordan kommer livene deres til å se ut hvis de gjør det?»

I 2016 stemte 90 prosent av befolkningen på Manhatten på Hillary Clinton, og man antar at Trump neppe fikk mer enn 10 prosent av stemmene denne gang heller. Bellafante beskriver et miljø som forakter Trump og alle som har vært en del av hans bevegelse. Presidenten selv har meldt flytting til Florida, en delstat hvor han vant. Men datteren Ivanka og hennes ektemann Jared bodde i New York og har en fasjonabel leilighet på Upper East Side.

– Jeg har en visjon av at Ivanka med sitt tusen-dollars-hår kommer til operaen og blir avvist, sier Jill Kargman, som beskrives av NYT som en sosietetsperson på Upper East Side.

Avisen beskriver en stemning i byen som «oser av hevngjerrighet» og som ønsker å se ekteparet oppleve utstøtelse som innbyggerne på Manhatten vil føle som en «gjengjeldelse» og at de ønsker dette gjentatt «flere ganger daglig på fortauer, i byens styrerom, i kunstgallerier, parker». De håper også å få ydmykelsen gjengitt «i avisenes sladrespalter og på Instagram».

Det er intet mindre enn en hevngjerrig, smålig og hatefull befolkning NYT-spaltisten beskriver. Men hun gjør det uten en tone av fordømmelse overfor de som ønsker Ivanka og Jared så vondt. Tvert imot er det en tone av aksept og endog oppmuntring i det som skrives. Og det oppgis heller ikke å skulle være en kommentarartikkel vi snakker om, men det fremstilles som journalistikk.

Får ikke engang kjøpt kunst

Ivanka Trump har lenge hatt en forbindelse til kunst og artist-miljøet i New York, men innsidere avisen har intervjuet sier at hun nå kommer tilbake i «utestengingskulturens tidsalder» («age of cancel culture») og må påregne å bli møtt med avvisning.

Mike De Paola, en kunstsamler, tror mange mange gallerier vil kvie seg for en gang å selge kunst til Ivanka og Jared. Han mener de «heller vil velge å gå konkurs enn å selge til Ivanka».

Kunstneren Marilyn Minter sier det «det må få konsekvenser å oppføre seg så avskyelig. Hvordan kan du tilgi den graden av ondskap?».

Minter sier hun aldri ville solgt kunsten sin til Trump-familien. Og en motdesigner sier at Ivanka nok aldri får låne moteklær igjen. Hun må nok i skjul «kjøpe klærne i butikken».

Det er litt av en straff.

