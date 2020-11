annonse

De som insisterer på utbredelsen av «systemisk rasisme» i USA lever i fortiden og ønsker å bevare den offerfokuserte raseidentiteten til svarte amerikanere.

Shelby Steele er seniorstipendiat ved Stanford Universitys Hoover Institution, hvor han spesialiserer seg i studiet av raseforhold, multikulturalisme og positiv diskriminering. I denne kapasiteten har forskeren skrevet et meningsinnlegg i Wall Street Journal, hvor han kaller drivkreftene som ligger bak Black Lives Matter (BLM)-bevegelsen for ikke-autentiske.

Steele starter innlegget med å vise til den bemerkelsesverdige talen som den afroamerikanske senatoren Tim Scott fra Sør-Carolina holdt på årets republikanske nasjonalkomité (RNC). Her var det en svart mann på et republikansk arrangement, så folk forventet identitetspolitikk. Når man ser mørke mennesker i disse dager, forventer man at identitetspolitisk ideologi følger, men Scott snakket som et individ, og ikke som en talsmann for etnisiteten sin.

Flere afroamerikanske offentlige personligheter som Burgess Owens, Herschel Walker, Daniel Cameron og mange andre gjorde det samme. Det var en parade av enkeltpersoner som ikke skjulte seg bak identiteten sin da de holdt sine taler. De fortalte om sine personlige historier, snarere enn den vanlige poseringen med klagehistorier for å oppnå innflytelse. De var alle friske og overbevisende, og oppnådde mellommenneskelige forbindelser med det amerikanske folket.

Ny raseorden?

«Forutsier disse republikanerne en ny raseorden i USA?,» spør Steele retorisk. De har opplagt presset seg igjennom en gammel raseorden, og man kan argumentere med at mange svarte Trump-velgere har gjort det samme i det siste valget. Steele tror derfor at en ny raseorden sakte men sikkert er på vei til å gjøre seg gjeldende i USA, og at svarte amerikanere for øyeblikket svømmer gjennom urolig sjø for å komme dit.

Steele argumenterer deretter med at det er nødvendig å kjenne det gamle for å bedre forstå det nye. Det gamle begynte med det som kan kalles «USAs store innrømmelse» (America’s Great Confession). Ved å vedta Borgerrettighetsloven i 1964, innrømmet USA en lang og forferdelig sammensvergelse med rasismens ondskap. (President Kennedy var den første amerikanske presidenten som erkjente at sivile rettigheter var et «moralsk spørsmål.») Dette utløste intet mindre enn en moralsk krise som truet selve legitimiteten til det amerikanske demokratiet.

Selv i dag, nesten 60 år etter Borgerrettighetsloven ble vedtatt, bruker grupper som Black Lives Matter, sammen med en enorm klageindustri, USAs usikre moralske kompass rundt rasespørsmål som en mulighet til å hevde seg selv. BLM-bevegelsen blomstrer fordi USA tviler på sin egen moralske prinsipper med tanke på rasemessige spørsmål.

Den gamle raseordenens paradoks

Steele mener at på grunn av denne «store innrømmelsen», må hvite og amerikanske institusjoner bevise at de er uskyldige for rasisme som en betingelse for å oppnå moralsk legitimitet i kulturen. Svarte, på sin side, må hedre sin nye frihet ved å jobbe for å opparbeide seg sosio-økonomisk likhet med hvite. Hvis hvite oppnår raseuskyld, mens svarte opparbeider seg til paritet med hvite, vil USA ha overvunnet sin originalsynd som nasjon.

Dette var avtalen mellom USAs «raser» etter «den store innrømmelsen», men det finnes et problem med denne ordningen: For å oppnå målene trenger begge parter at svarte forblir ofre i all uoverskuelig fremtid. Hvite trenger svarte som de kan redde, slik at de kan bevise at de er uskyldige for rasisme. Svarte må fremmestille seg selv som ofre, slik at de bedre kan argumentere for rettigheter til særordninger. Det er denne gamle ordenen som de afroamerikanske talerne på republikanernes nasjonalkomité så ut til å bryte med.

Korrupsjon

Steele argumenterer deretter med at den gamle raseordenen kan defineres som korrupsjon, fordi den gjør svart lidelse til en moralsk kraft som skal dyrkes, snarere enn en tilstand som skal overvinnes. Dette er kraften som svarte oppdaget på 60-tallet. Det ga dem «Krigen mot fattigdom», positiv diskriminering, skolebusser, offentlige boliger, osv. Men det forførte også svarte til å gjøre den afroamerikanske identiteten til en sann offerkult – som om deres rasemessige forfølgelse var deres evige flamme, den dypeste sannheten om hvem de er. Tross alt, i en likegyldig verden, føles det bedre å være offeret for en stor historisk urettferdighet, enn en person som blir utelatt av historien når denne urettferdigheten gradvis svinner hen.

Likevel finnes det en elefant i rommet: Svarte er simpelthen ikke ofre lenger. I dag står afroamerikanere helt fritt til å bygge et liv for seg selv, som ikke vil bli hindret av raseforfølgelse. I dag er det langt mer sannsynlig at svarte møter positiv diskriminering enn negativ diskriminering med tanke på deres etnisitet. Dessuten lever de i et samfunn som generelt viser dem velvilje – et samfunn som har isolert rasisme som sin aller mest utilgivelige synd.

Offer-basert identitet

Steele skriver videre at denne mangelen på offerstatus utgjør et «fravær av ondskap», som i stor grad truer den offerfokuserte afroamerikanske identiteten. Hvem er de svarte uten rasisme? Kan de være svarte uten å være ofre? Den store reduksjonen (ikke utryddelsen) av rasisme siden 60-tallet betyr at afroamerikanerens offerfokuserte identitet har blitt gammeldags. Velegnet for fortiden, sliter den med å oppnå relevans i nåtiden.

For mange svarte i dag – spesielt de unge – finnes det en følelse av noe som ikke er autentisk, at man ikke kan være ordentlig svart hvis man ikke blir forfulgt på grunn av rasen sin. «Systemisk rasisme» er derfor et begrep som prøver å gjenopprette autentisiteten til en mindre og mindre overbevisende svart identitet. Denne rasismen er egentlig mer kompenserende enn systemisk. Den ble oppfunnet for å kompensere for det økende fraværet av virkelig rasisme.

Steele mener at BLM-demonstrasjonene i sommer – i byer som Portland og Baltimore – var mer drevet av en angst for å ikke være autentiske enn av noen reell trussel. Selve demonstrasjonene var som et teater. Det fantes kostymer, masker og godt innøvde metoder for konfrontasjon og opprør. Volden var ødeleggende, men kun til et visst punkt, og ble kalibrert til å fortsette i flere måneder. I sommeren 2020 erstattet selvbevissthet spontanitet som kjernen av ungdomsprotestene i USA – nok et tegn på at det ikke finnes tilstrekkelig med reelle ofre for å tenne den samme type ilden som satte Detroit i flammer under raseopptøyene på 60-tallet.

Den store utfordringen

Avslutningsvis skriver Steele at han tviler på at noen av de svarte talerne på den republikanske nasjonalkomitéen vil hevde at rasisme ikke lenger eksisterer i USA. Men det som gjør dem til talspersoner for en ny raseorden, er at de avkobler offermentaliteten fra sin egen identitet. De snakket alle som amerikanere i ånd av statsborgerskap og ikke som representanter for sin etnisitet.

Dette er den store utfordringen som alltid venter de undertrykte etter at frihet er oppnådd. På grunn av lojalitet til fortiden (all denne lidelsen betyr noe), vil mange føle seg tvunget til å gjøre offermentaliteten til midtpunktet av sin egen identitet i dag. Dette vil virke som den autentiske og ærverdige tingen å gjøre, men det vil bare grave afroamerikanere ytterligere ned i det fruktløse virvaret av identitet og sårbarhet som gjør dem til en slave av fortiden. Man skal aldri fornekte fortiden, men den skal kun informere og inspirere.

Det er kun et forhold vil vende afroamerikanere vekk fra den gamle offerfokuserte raseordenen og mot en ny sosial orden som ikke lenger er basert på rase: «Den fulle aksepten av vår frihet. Vi trenger ikke å kjempe for frihet så mye lenger. Vi må gjøre noe vanskeligere – fullt ut akseptere at vi er frie,» konkluderer afroamerikaneren.

