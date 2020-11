annonse

For i England er situasjonen også helt ute av kontroll mange steder med brutal kriminalitet, sharialover og truende adferd mot jøder, homofile og hvite i sin alminnelighet.

«Streets of London»

Det er lenge siden vi nynnet denne melodien der vi vandret rundt i disse utrolige gatene. Enten som turister eller som deltakere på den årlige, berømte engelske bokmessen.

Vi sitter igjen med uendelig mange gode minner fra denne fargerike og historiske byen. Ikke en gang i det skumle Soho var det farlig å gå på kveldstid.

Men mye har skjedd i verdensmetropolen på få år. Og dessverre med negativt fortegn. Nå hersker utryggheten, kriminaliteten har eksplodert og er synlig for alle.

Tilfeldig knivstikking er dagligdags. Muslimske unge menn er bevæpnet med macheter for å markere London som sitt revir, og for å skremme vettet av etnisk hvite og turister.

Bare det å være hvit i London utgjør i dag en risiko. Er du synlig som jøde er du virkelig i faresonen.

Før holdt man på hatten, nå holder man på hodet.

For mange, en uventet effekt av et fargerikt fellesskap. Men en krigerreligion fra år 600 – husk, tidlig middelalder – forgifter det britiske samfunnet på alle nivåer.

«En 82 år gammel kvinne ble halshogget av en mann som gikk amok med en machete i London i går.»

«Islamister halshogget soldatveteran med machete».

Ovennevnte er overskrifter i engelske aviser som det tar tid å venne seg til, selv for sindige engelskmenn.

Angrepene kommer uventet og rammer tilfeldige. En ny virkelighet som er vanskeligere å takle enn Hitlers forsøk på å bombe London sønder og sammen.

Den gangen var det engelske folket sammensveiset, ukuelige og stolte.

Nå opplever vi det motsatte. Engelskmenn lar seg kue og fratas uten motstand enhver stolthet knyttet til uttrykket «Great Britain».

Dette skjer ikke minst takket være Londons borgermester, den arrogante muslimen Sadiq Khan, som tok over etter Boris Johnson.

Khan har en litt annen stil, og den er hverken munter eller jovial, men strengt følger han en religion som har gått ut på dato for mange hundre år siden.

Den legendariske kvinnelige kvinnefrigjøringen som fant sted i Storbritannia, og som ble et forbilde for hele verden, skal nå parkeres i glemmeboken. Nå handler det om at samfunnet er mer patrialkalsk enn noen gang. Kvinner skal holde kjeft og holde seg på kjøkkenet og soverommet.

At feministene synes det er helt OK er et svik, som er ufattelig for oss som har trodd på kompromissløs likestilling.

For å møte den truende kriminaliteten har Sadiq Khan nå kommet på den geniale ideen at 40 prosent av Londons politistyrke skal hentes fra etniske minoriteter.

Ikke først og fremst for å få bukt med rasisme i gatene, men i politiet!

Det er politiet som får skylden for volden i London; The Metropolitan Police provoserer altså frem vold.

Andelen av betjenter med minoritetsbakgrunn skal heves fra 15 til 40 prosent på bare to år. Politiet i London mener selv at det først kan la seg gjennomføre om 100 år, men faglig kompetanse må vike for hudfarge.

Det er den nye trenden, og det gjelder også i universitetene og i det offentlige. Tidligere ble det karakterisert som juks, nå er det korrekt.

«Hvordan kan galskap overstyre logikk?» , er spørsmålet alle bør stille seg, og våger vi ikke å fokusere på det, er løpet kjørt.

Reaksjonene må komme som vi ser i Frankrike.

