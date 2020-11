annonse

Dette er talen Kiara Jula (18) holdt under coronademonstrasjonen i Bergen 21. november.

Hei alle sammen.

Jeg heter Kiara, er 18 år, og er en de som er med på å arrangere demonstrasjonen i Bergen. Jeg er med på å demonstrere fordi jeg ikke forstår logikken bak alle tiltakene som regjeringen innfører.

Jeg opplever at dette gjør mer skade enn nytte. Jeg har sett at folk ikke føler seg særlig bra på grunn av. konsekvensene av tiltakene, og har også hørt så mye om hvordan den psykiske helsen til folk er blitt. Jeg selv har også følt på konsekvensene av tiltakene, som blant annet å bli mer ekskludert i vennegjengen fordi «ikke alle kan komme». Som mange andre, så setter jeg spørsmålstegn på om tiltakene er basert på riktig grunnlag.

Restriksjonene strider med både menneskerettighetene og grunnlovsparagraf 102, som sier at alle har rett på privat liv og at statens myndigheter skal verne om dette.

Det jeg vil snakke om er blant annet hvordan vi mennesker oppfører oss mot hverandre, både kjente og ukjente, men også om den overdrivelsen jeg opplever fra både media og regjeringen.

I løpet av de siste 8-9 månedene har jeg sett lenge hvordan folk har forandret seg, for eksempel venner, men også hvordan ukjente personer oppfører seg mot de som har andre meninger og tenker andre ting enn det regjeringen og media fremlegger.

La meg dele noen personlige opplevelser

Den siste tiden har jeg opplevd å bli hengt ut på sosiale medier av folk jeg trodde var vennene mine, fordi jeg deler en annen mening og har en annen oppfatning.

Eksempler på dette er jo når jeg lagde dette arrangementet, så dukket det jo opp på Facebook-feeden min. Det var mange i kommentarfeltet som verken hadde fine ting å si eller respektere at jeg var uenig i restriksjonene. I tillegg har folk lagt ut dette på for eksempel snapchat og hengt meg ut på storyen sin, der en av dem sa blant annet at jeg har et trist liv, hun har ingen respekt for meg lengre og selvsagt det som alltid blir sagt, at hun håper en av mine nærme får corona og eventuelt dør.

Er ikke Norge et demokrati, hvor man kan være uenig med hverandre og ha forskjellige synspunkter uten å bli utsatt for voldelig kommunikasjon?

Jeg har også de som nekter å snakke om koronasitasjonen med meg, som om de er redd for å se selv hva verden holder på å bli.

Ukjente folk, sier at folk som meg burde steines! Burde tvang vaksineres, og at jeg burde dra til et sykehus i Italia.

Og dette kommer fra voksne folk?

Er ikke Norge et demokrati? Hva er det som skjer med demokratiet vårt, folket og ytringsfriheten? Er det etisk og moralsk riktig å bruke voldelig kommunikasjon mot sine medmennesker? Hva slags samfunn ønsker vi å skape? Basert på hat, frykt og redsel eller et samfunn basert på respekt, medmenneskelig, kjærlighet og fredelig kommunikasjon?

Ytringsfrihet og en uavhengig og selvstendig presse er en de viktigste grunnpilarene i et demokrati. I Norge har vi ytringsfrihet, noe som også innebærer at vi kan være uenige med hverandre, og noe jeg respekterer fult.

Jeg går vanligvis ikke ut med meninger i offentligheten, men under denne pandemien til nå har jeg ikke holdt meningene mine tilbake blant venner eller på den private snapchat storyen, og ikke før nå nylig torde jeg endelig å gå ut på Facebook også – nå vet jo alle hva jeg tenker så hvorfor skjule det, sant?

Er det riktig i et demokrati at jeg skal være redd for å dele mine meninger og synspunkter? Er ikke dette et kjennetegn på diktatur, kommunisme, nazisme og fascisme og ikke kunne dele sine meninger uten frykt for represalier?

Jeg blir beskyldt for å spre feilinformasjon når jeg henviser til kilder som dokumenter at det den norske regjering og det den norske presse foretar seg nå, bør det stilles mange kritiske spørsmål ved.

Bør vi ikke lytte til fagfolk og overleger som for eksempel Halvor Næss på Haukeland sykehus som sier:

– En nedstenging har flere konsekvenser enn fordeler. Det er på høy tid at regjeringen letter på tiltakene. De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de strenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen.

Men han blir også truet og ydmyket for å dele sin fagkompetanse og erfaring. Hvorfor er det så viktig å kneble de med faglig tyngde?

Hvordan kan helseministeren og regjeringen heve seg over de med medisinsk faglig folkene og Verdens Helse Organisasjon.

Hva er det regjeringen ønske å oppnå?

Hva er det med denne pandemien som ikke stemmer når regjeringen påberoper seg hemmelighold i 100 år? Hva er det regjeringen frykter? Hva er det som ikke tåler dagens lys? Hva er det staten har behov for å skjule? Det vi blir servert av den norske presse er det til å stole på?

Lyver regjering og media? Tilbakeholder de informasjon, og er frykten for døden, hverandre og viruset blitt så stor at vi rett og slett glemmer å tenke selv og glemmer vår medmenneskelighet slik at vi bare godtar alt uten videre?

Jeg bare stiller alle disse spørsmålene som den norske presse og alle redaktører burde stille. Men hvor er redaktørene? Har de glemt medieloven, sine plikter og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten og vær varsomplakaten?

Hadde alle som er uenig med meg satt av 30 minutter om dagen for å lese andre media enn NRK, tv2, dagbladet, med mere, så hadde man kanskje vært mer åpen for å se ting fra et annet perspektiv?

MSM er eid av de samme personene, så selvsagt kommer bare den samme informasjonen ut.

En ting som forundrer meg veldig, er hvor den selvstendige og kritiske tenkingen til folk er blitt av? Men det som skremmer meg mest er hvor mange som nekter og nekter, og som stoler blindt på myndighetene, de som rett og slett ikke stiller spørsmål. Er disse menneskene frosset inn i sin frykt? Ønsker regjeringen og media å spre frykt og hjernevaske det norske folk? Hvorfor?

Hvordan griper regjeringens tiltak, propaganda og indoktrinering inn i livet mitt?

I bokollektivet forrige uke ville jeg ha besøk av 4 stykker. Det som skjedde da var at de ikke ønsket det, fellesarealene skulle absolutt ikke brukes (som om jeg har tenkt å ha hele gjengen på rommet mitt), jeg fikk spørsmål om vi skulle bruke maske og om alt skal sprites og renses, men verst av alt, det var faktisk at de gikk til Bergen kommune og spurte om lov, om jeg kunne få lov å ha 4 stykker på besøk? Denne uken sa de jeg ikke lengre fikk ha besøk av kjæresten min. Også med dette gikk de til Bergen kommune for å spørre om lov.

Hvorfor være redd for et virus som 99,9% overlever? Selvfølgelig tenker jo mange på besteforeldre som kanskje er i risikogruppen. Her har jeg to ting å si.

For det første, ved alle virus er det noen som er i risikogruppen. For det andre, sist jeg sjekket er gjennomsnittsalderen for å dø av COVID-19 82,4 år, i tillegg til å ha underliggende sykdommer. Det vi bør frykte, er ikke viruset, men hva pandemien gjør med oss som mennesker.

Vår frihet blir frarøvet og våre menneskerettigheter blir trampet på, i tillegg til at grunnloven overkjøres. Og folk godtar dette uten videre og uten å se hva som skjer?

Tilbake til oppførselen i bokollektivet mitt. Dette er en oppførsel vi ikke har sett siden andre verdenskrig, ikke bare deres oppførsel, men også hvis vi ser på større perspektiver. Historie er et fag jeg synes er kjempespennende, siden jeg selv er tysk så har jeg satt meg inn i tysk historie. For eksempel det med å tyste på hverandre er typisk fra krigen, og nå oppfordres folk til å tyste på hverandre ved brudd på karantene, eller andre smittevernbrudd. Det at man spør styresmaktene om tillatelse, kan man se helt tilbake til da Berlinmuren fortsatt eksisterte fra 1945 til 1991. På denne tiden ble Tyskland delt i to, øst og vest siden, i tillegg til at Berlin ble delt i Øst og Vest.

Vestsiden hadde ytringsfrihet, de kunne gjøre hva de ville og når de ville. Øst derimot var helt forskjellig. Etter hvert fikk de på øst siden ikke lov å krysse grensen til vest siden, de fikk ikke reise fritt ut av landet, bare til de landene som også var kommunistisk. I tillegg måtte de spørre om tillatelse for mye forskjellig. Dersom de sa noe som stred med det myndighetene sa, da var det rett i fengsel. Mange ble også fengslet uten grunn.

Men dette er jo det vi ser i dag? Vi får ikke reise fritt lengre uten å havne i karantene, eventuelt også tvangstestet ved flyplassen. Ytringsfriheten er betydelig mindre, i og med at innlegg blir sensurert.

Jeg stiller spørsmål ved hva regjeringen nå gjør og med hvilken hensikt?

Jeg opplever at det er så mye overdrivelse fra både media og regjeringen sin side. Vi kan selv lese fakta og tall, men noen ganger virker det jo som om regjeringen holder oss for dumme. Det er mye som ikke i blir nevnt i norsk media, mye som blir endret på og generelt gruppemekanismer som media styrer. Media er noe de fleste leser, noe som gir media en fordel med tanke på at de sprer frykt.

Media formidler blant annet det regjeringen kommer med, og noen ganger lurer jeg på om Erna Solberg vet forskjellen mellom informasjon og skremselspropaganda.

For to uker siden i historie lærte jeg om kilder og blant annet plakater og skremselspropaganda som ble brukt under første verdenskrig. På kinoen ved Lagunen er det nå en pappfigur av Joker, med munnbind på seg.

Dette opplever jeg som direkte skremselspropaganda, og jeg kan helt ærlig ikke skjønne at folk ikke ser hva som foregår. Handler dette virkelig om et virus?

Som sagt, vi kan selv lese fakta og tall, og jeg kan konkludere med at overdrivelse og fryktspredning er et faktum.

For meg er det veldig enkelt å se at frykten har satt spor og hvem som faktisk er redd. De som går med munnbind, både inne og ute, og jeg ser at folk går med munnbind ute når ingen andre er rundt. I tillegg har jeg sett kjærestepar som går sammen ute, holder hender, og har på seg munnbind. Bruker de munnbind hjemme også?

Forrige fredag var jeg på Horisont med pappa. Når vi kom tilbake i bilen kunne vi se familier som hadde på seg munnbind sammen i bilen. Hvor har det blitt av rasjonell og logisk tankegang?

Hvorfor skal Norges befolkning bruke munnbind når forskning viser at dette skaper større sjanser for infeksjon og smitte? Før FHI slettet alle sine innlegg om det sa de selv at dette øker sjansen for smitte? Hvis dette ikke har en helsemessig og fordelaktig medisinsk funksjon. Hvilken funksjon har dette for regjeringen? Skremme folk? Utøve lydighetskontroll? Splitte folk?

Hva har munnbind nå blitt et symbol for?

Under andre verdenskrig brukte de hakekorset for eksempel, som et symbol for nazismen. Hakekorset er opprinnelig symbolet for lykke og kjærlighet, men nazistene misbrukte det.

I dag er munnbind blitt et symbol for «den lojale borgeren». Vi har i dag råd som vi burde følge, men følger vi ikke dem blir vi straffet. Da er det ikke lenger råd, men tvang!

Også her har jeg en personlig historie å fortelle

Jeg får angst, panikkanfall og gjerne «grine anfall» når jeg har på munnbind. I sommer tok jeg flyet fra Kroatia til Tyskland, og en slik episode skjedde da på flyet. Flypersonalet hadde ingen verdens respekt for dette, ignorerte det ja sa og avbrøt hver gang jeg prøvde å snakke. Istedenfor ble jeg truet med politi. Boten i Tyskland ligger jo på ca. 100.000 norske kroner ved brudd på munnbind-plikt.

Dette er hovedgrunnen til at jeg er imot munnbind når jeg selv skal bruke det, og på grunn av dette skal andre miste respekt for meg? På grunn av dette skal andre si jeg ikke er et bra medmenneske?

Fra tidligere historie har vi sett at når en viss frihet blir tatt vekk, gir ikke styresmaktene den tilbake uten videre.

Hva slags samfunn ønsker det norske folk å skape? Ønsker vi så skape et samfunn basert på likeverd, medmenneskelighet og respekt, eller skal vi tillate at regjeringen omskaper vårt samfunn til et samfunn som er basert på frykt?

Jeg bare spør.

Den moderne propagandaen er basert på prinsippene til Gobbels; propagandasjef og propagandaens far i Tyskland. Jeg ser linjene og konturene på at historien holder på å gjenta seg, selv om du kanskje ikke ser det ennå.

Takk for meg.

