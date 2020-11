annonse

Over 15 millioner mink, som nylig ble avlivet og nedgravd i Danmark, må kanskje graves opp igjen.

Den danske regjeringen har vært gjenstand for en kritikkstorm etter at det ble klart at det manglet lovhjemmel da de beordret masseavliving av mink.

Frykt for at store mengder fosfor og nitrogen skal lekke ut i grunnen fra massegravene der dyrene ligger, gjør at Jensens etterfølger Rasmus Prehn nå vurderer å grave dem opp igjen.

I Holstebro førte slik gass denne uka til at de gravlagte dyrene ble presset opp til overflaten. Dette kunne skje fordi dyrene ikke ble begravd dypt nok.

– Helt fra første gang jeg hørte om dette, har jeg hatt et ønske om å grave dem opp igjen og brenne dem, sier Prehn til dansk TV 2.

Et flertall i det danske Folketinget, der saken alt er diskutert, støtter ideen. Planen må imidlertid godkjennes av miljømyndighetene først.

