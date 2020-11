annonse

Ektemannen kom til Norge fra Iran for mange år siden som asylsøker. Han er nå lokalpolitiker.

Fredag 20. november 2020 ble et ektepar fra Iran pågrepet av politiet et sted i Norge. De ble begge straks siktet for svært alvorlige seksuelle overgrep.

Dagen etter anholdelsen av ekteparet, ble de fremstilt for Hedmark tingrett. Påtalemyndigheten hadde i den anledning oversendt en anmodning til tingretten at de i første omgang ønsket begge varetektsfengslet for en periode av to uker med brev og besøksforbud.

Fornærmede

Ektemannen har i politiavhør erkjent at det har vært en seksuell kontakt mellom ham og personen som skal ha blitt utsatt for den uønskede seksuelle kontakten.



Ifølge rettens anmerkninger og vurderinger, synes fornærmedes forklaring å være troverdig. konkret og detaljert. Fornærmede er en kvinne på 30 år, som også opprinnelig er fra Iran.

Anmeldt

Det var fornærmedes søster som til slutt anmeldte ekteparet for voldtekt fredag 20. november 2020.

Ektemamnen er også mistenkt for å ha forgrepet seg på, samt hatt seksuell omgang med andre kvinner i nærmiljøet, som så langt ikke er avhørt i saken.

Les også: Varetektsfengslet og siktet for voldtekt av et barn under 14 år (+)

Kona



Den kvinnelige ektefellen er også siktet for medvirkning til de seksuelle overgrepene ektemannen eventuelt skal ha begått. Ifølge fornærmedes forklaring, har den kvinnelige ektefellen over tid kjent til og tilrettelagt nærværende kriminelle seksuelle krenkelser.

Retten bemerket at ved et av de seksuelle overgrepene skal den kvinnelige ektefellen ha spent fast og bundet fornærmede til sengen, slik at ektemannen kunne misbruke og forgripe seg overfor den forsvarsløse kvinnen uanstrengt.

Omfanget og varigheten av de her grove seksuelle handlingene, skal ifølge den/de fornærmede ha vedvart over tid.

Lokalpolitiker

Ektemannen kom til Norge fra Iran for mange år siden som asylsøker. Han er nå norsk statsborger. Det samme er hans kone.

Den siktede mannen er lokalpolitiker, og listekandidat for det samme partiet i en kommune. Mannens 50 år gamle kone er registret som student, samt tilkallingsvikar som pleieassistent i en nabokommune.

Sett i relasjon til blant annet faren for bevisforspillelse, og faren til å påvirke andre vitner i saken, besluttet Hedmark tingrett, at ekteparet skulle varetektsfengsles i en periode av to uker frem i tid med brev og besøksforbud.

Politiet



Påtaleansvarlig politiadvokat ved Hamar politistasjon, Hans Petter Ommedal, fortalte Resett at dette var en særdeles uvanlig, spesiell og en vanskelig seksuell overgrepssak å håndtere juridisk, politifaglig, samt følelsesmessig.

Straffesaken er i en innledningsfase, og flere avhør- og etterforskningsmessige tiltak vil bli prioritert og iverksatt. Samtidig er det viktig at ekteparet ikke får anledning til å påvirke de fornærmede eller andre vitner som kan ha betydning for straffesaken – meddelte politiadvokaten Resett.

Advokaten

Resett kom også omsider i kontakt med ekteparets advokat. Forsvareren ønsket ikke kommentere saken.



Ekteparet ble av Hedmark tingrett i to uker, og begge ble underlagt brev og besøksforbud i den samme perioden.

* De ble siktet for overtredelse av straffeloven § 292, jf. §291.

Straffeloven § 291 omfatter den virkelighetsnære objektive gjerningsbeskrivelsen av en voldtekt. De tre alternativene i lovens ordlyd i bokstav a til og med c, er alle å betrakte som voldtekt og av samme urovekkende og truende alvorlighetsgrad. Ansvarskravet er blant annet at ugjerningen er begått bevisst, uten nødvendigvis i forkant å ha vært planlagt. Den øvre strafferammen er fengsel i 10 år. Nærværende lovbestemmelse må likevel kompletteres av straffeloven § 292, angående minstestraff til samleie med mer, samt straffeloven § 293 om grov voldtekt.

