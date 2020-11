annonse

Flere av familiene til de som var engasjert som motstandsfolk under krigen varsler søksmål dersom mot Marte Michelet.

Årsaken er påstander fremmet i Mivhelets bok «Hva visste hjemmefronten?» ikke trekkes tilbake

Advokat John Christian Elden opplyser til NRK at familiene vurderer å gå rettens vei om så ikke skjer.

– I første omgang regner vi med at Gyldendal vil trekke tilbake boka og få noen voksne personer til å lese gjennom den, og eventuelt komme tilbake med en bok de kan gå god for, sier Elden.

Han sier at dette betyr mye for familien det gjelder.

– Det er svært viktig for dem når deres forfedre, som er helter, blir skjelt ut og hengt ut på måter det ikke er dekning for og ikke kildemessig grunnlag for. De har behov for en reaksjon. Om rettsvesenet er best, det er noe vi må vurdere, sier Elden.

Administrerende direktør Arne Magnus i Gyldendal sier at de sammen med forfatteren har lagt ned et omfattende arbeid med boka.

I slutten av oktober lanserte Dreyers Forlag et motsvar til boka der tre historikere tar et oppgjør med kildebruken og fremstillingen i Michelets bok.

Marte Michelet svarte på kritikken i en kronikk i VG.

