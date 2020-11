annonse

Den høyreorienterte kanadiske psykologiprofessoren Jordan B. Peterson har skapt kontrovers i kjønnsdebatten i flere år. Nå ønsker flere å stoppe utgivelsen av den nye boken hans.

Neste år skal Peterson etter planen gi ut en ny bok. Etter å ha skapt storm i kjønnsdebatten med boken 12 Rules for Life i 2018, kommer oppfølgeren Beyond Order: 12 More Rules for Life.

I hjemlandet Canada har det skapt voldsomme reaksjoner. Spesielt har ansatte i forlaget hans, Penguin Random House, protestert høylytt mot å gi ut boken fordi den skal være krenkende mot minoritetsforfattere, ifølge Vice.

«Ytre høyre»

Flere ansatte mener at han tilhører ytre høyre, driver med hatprat og radikalisering, så nesten 70 klager skal ha blitt levert inn mot Peterson.

De påstår også han er fiendtlig mot ikke-binære kjønn og at dette kan skremme forfattere fra LHBT-miljøet. De mener forlaget gir ut den bestselgende psykologen kun for pengenes skyld.

«Meningsmangfold»

Ledelsen i forlaget ønsker kritikken velkommen, men sier samtidig til Vice at de vektlegger verdien av å kunne trykke og utgi meninger som man ikke er enig i.

– Vi fortsetter å forplikte oss til å publisere et bredt spekter av stemmer og synspunkter, skriver Penguin Random House, i en uttalse.

– Peterson har hjulpet mange som ellers ville blitt radikalisert til det høyreekstreme, påstår forlaget.

Kontroversiell

Peterson ble en internettkjendis for høyresiden for noen år siden. Han er ofte blitt omtalt som en streng far, og flere av hans tilhengere mener han peker på en reell krise blant marginaliserte menn.

Peterson vakte spesielt oppsikt for å fremme påstander om at kvinner og menn passer i ulike yrker på grunn av biologiske forskjeller.

