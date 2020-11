annonse

annonse

For et par måneder siden hadde Rolness en lørdagsspalte i Aftenposten om «representasjonsritualet» i media:

– Tell kvinnene eller minoritetspersonene i en attraktiv stilling i en sektor, bransje eller organisasjon. Tell mennene eller de hvite på samme sted. Pek på det tallmessige misforholdet. Voilà! Urett er avdekket. Og synderen må legge seg flat: Vi har sviktet. Vi har ikke vært flinke nok. Vi må jobbe mer med holdningene, sa han den gang.

Les også: Kjetil Rolness radbrekker medienes hang til å rapportere om innvandreres underrepresentasjon

annonse

Han skriver i Medier24 at dette er latskapsjournalistikk, som erstatter informasjon med indignasjon.

– Man søker ikke etter de faktiske årsakene til skjevfordelingen, årsaker som ofte kan være høyst naturlige. I stedet bygger man hele saken på den forutsetning at manglende representasjon i seg selv er et bevis på moralsk og politisk svikt hos dem som har makten.

Rolness bruker NRK Dagsrevyen som eksempel på dette. Han kaller det villedende og fordummende.

annonse

– NRK har talt ansatte og styremedlemmer blant de 18 fotballkretsene i landet, og i administrasjonen til Norges Fotballforbund på Ullevål. Og her er funnet: Bare 15 av over 400 har flerkulturell bakgrunn.

Les også: Kjetil Rolness: Jeg er ikke hvit – Jeg er pigmentmoderat

Den skjeve representasjonen puttes inn i en rasismekontekst, skriver Rolness. Han mener at mange vet, og men at få sier høyt at minoritetspersoner stiller i svært liten grad opp som frivillige i idretten generelt. Der er det flere årsaker til, blant annet at det er ubetalt og tar mye tid.

– De to største ikke-vestlige innvandringslandene i Norge er Pakistan og Somalia. Pakistan er vel omtrent verdens minst aktive fotballand, befolkningstallet tatt i betraktning, skriver han, og legger til:

– Dette er elementære refleksjoner som man kunne forvente at NRK-journalister er i stand til å gjøre, dersom de ønsker å drive med folkeopplysning. Men nei.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474