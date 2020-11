annonse

Det har vært en har debatt i Resetts kommentarfelt de siste ti dager. Redaksjonen og jeg har fått hard kritikk fra enkelte, men også støtte.

I en Resett-artikkel på onsdag hvor det angivelig var kilder til Wall Street Journal om at også Trump reagerte med vantro på det Powell påstå, kom det skarp kritikk i kommentarfeltet:

– Makan til MSM-propaganda, skrev en.

– Trist å se at Resett baserer seg på et fantasipreget oppkok fra en MSM-avis uten troverdighet, skrev en annen.

– Nå tar Resett fullstendig feil!!! Dere følger tydeligvis med Fake News-nyhetene, og tror på det. Ifølge kildene jeg følger med, som er langt mer pålitelige enn MSM, så kommer dere til å bli overrasket over hva som kommer til å skje. Trump har vunnet valget, og bevisene kommer snart! Dette vil sjokkere en del folk. Vent og se.

– Trist å se at Resett har kapitulert, skriver en annen. (…) Pussig at ikke Resett setter dette sviket mot demokratiet i høysetet.

– Anonyme kilder er alltid bra. Da kan man fantasere så mye man vil, skriver en annen.

– Nok en dårlig og lite gjennomtenkt artikkel fra Resett-redaksjonen. Dere maler dere opp i et hjørne, skrev «Uncleremus».

Politisk kamp eller «sannhet»

I flere andre artikler ser det også ut til at mange i kommentarfeltet har «vendt seg mot Resett».

Og vi deler slik sett skjebne med Tucker Carlson, som nå også fremstilles som en «sviker».

Som jeg har skrevet – og sagt – mener jeg det er ganske så sikker på at det vil vise seg tydelig at det ikke er hold i Powells beskyldninger om massivt valgfusk med millioner av stemmer.

Og da må man ha integritet og si det som man ser det.

Jeg mener også at de som har sett nærmere på det og som tviholder på en oppfatning av at det snart kommer bevis fra Powell, har sviktende dømmekraft i denne saken – og jeg har nevnt Hans Rustand og Document i den forbindelse.

Men en del av våre lesere er dypt uenige og skuffet over oss. Det er selvfølgelig ingen ønskesituasjon, fordi vi er avhengig av økonomisk støtte. Og en del har truet med å avslutte denne, nettopp på grunn av at jeg som redaktør har stilt meg tvilende til om det stemmer.

Powell har nå levert sitt første søksmål i Georgia og vi får snart svar på om retten vurderer det til troverdig. Og man kan alltids anke hele veien til høyesterett, hvor det er konservativt flertall 6-3.

Men inntil vi får svar på om Powells påstander holder i rettssystemet, er det er interessant å se hvor representativt kommentarfeltet er for samtlige lesere av Resett. Vi stiller derfor et spørsmål i en meningsmåling under.

Jeg tror også at de fleste har fått med seg at Document og Resett har ulik forventning til utfallet, så vi inkluderer våre kollegaer i denne målingen i all vennskapelighet.

