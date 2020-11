annonse

annonse

I et utkast til nytt partiprogram vil MDG senke fartsgrensen i byene fra 50 til 30 km/t.

– 30 skal bli det nye 50, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til Aftenposten.

Han mener at byplanlegging i Norge tradisjonelt har vært drevet på bilens premisser.

annonse

– Vi vet at fart dreper i bytrafikken. Hvis vi får 30 km/t, vil den generelle farten i byene bli lavere. Til glede for alle som går, sykler eller leker i nærheten av veiene.

I dag er den generelle fartsgrense i tettbygde strøk 50 km/t på landsbasis.

– Rundt skoler ønsker vi at fartsgrensen skal ned til 20 km/t. En god by for barn er en god by for oss alle, sier Hermstad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474