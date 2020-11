annonse

Det som skjedde mandag 23. november er noe av det merkeligste jeg har opplevd i mitt liv, det var som tatt rett fra en George Orwell bok.

Lørdagen 21. november deltok jeg i en markering i Bergen ment til å løfte frem de negative konsekvensene av myndighetens nedstengning av samfunnet.

La meg starte med å si at det at jeg er kritisk til tiltakene vil ikke si at jeg ikke følger dem.

Følgende mandag ble jeg kalt inn til møte med bestyreren i den kommunale barnehagen der jeg hadde jobbet i 2,5 år, ansatt gjennom et vikarbyrå. Noen foreldre hadde reagert negativt fordi jeg hadde blitt avbildet i BT mens jeg deltok i markeringen. På grunnlag av dette så de ingen annen løsning enn å la meg gå.

Det kom som et sjokk. Min første følelse var skyldfølelse. Tanken på foreldre som trodde at jeg ikke tok barnas helse på alvor. Det var som et slag i ansiktet, men som vikar våget jeg ikke å kjempe mot. Da jeg begynte å diskutere utfallet av demonstrasjonen med mine nærmeste, kjente jeg en brann som tente seg inni meg.

Ytringsfrihet

Dette handler om mye mer enn bare meg, dette handler om menneskerett og ytringsfrihet.

Det å stille kritiske spørsmål til alt jeg ser, er noe som har vært ankret i meg fra da jeg var barn.

Jeg kommer fra en familie der vi satt ved middagsbordet og hadde daglig debatter om alt og ingenting, vi ble alltid utfordret til å se saker fra forskjellige sider og prøve å forstå hva som drev mennesker til å handle slik de gjorde, noe som ble forsterket da jeg begynte å studere holistisk-coaching.

Så hva er det som driver oss for tiden?

Svaret kan være mangt, men drivkraften er frykt.

En frykt som hindrer oss i å finne gode løsninger, en frykt som fører oss lengre og lengre fra hverandre. En frykt som blir forsterket av den konstante påminnelsen om at antall smittede stiger, og at fremtiden vår står på spill.

Men hva handler denne frykten om? Frykten om å ikke ha nok? Frykten om å ikke være nok? Eller er det frykten for døden?

“Sosiale media og media har en tendens til å polariserer alt, når de fleste av oss egentlig er et sted i midten.”

Sistnevnte gjør denne debatten svært vanskelig. Istedenfor å ha en sunn og saklig debatt om tiltakene og veien videre, blir dialogen kapret av sterke følelser. I kommentarfeltet på BA artikkelen tar det ikke lang tid før ord som konspirasjonsteori eller diktatur dukker opp. Sosiale medier og media har en tendens til å polariserer alt, når de fleste av oss egentlig er et sted i midten.

«Det jeg vet, vet jeg. Det jeg ikke vet, vet jeg ikke.» Denne setningen kommer ofte til meg i disse merkelige tider. Og det er noe jeg hver dag prøver å leve etter.

Agendaer

Nå ser jeg min historie bli brukt og gjenfortalt til å passe forskjellige agendaer som jeg ikke vet noe særlig om.

Jeg vet ikke om Erna Solberg og Bent Høie er tyranner som de ble beskrevet som på demonstrasjonen, men jeg vet at de tiltakene gjør at mange sliter økonomisk, psykologisk og fysiologisk av konsekvensene.

Jeg vet ikke hva motivasjon til overstyrerne som tok beslutningen er, og stiller derfor kritisk til avgjørelsen. Selv om det ikke retter uretten så vet jeg at bestyreren Katrine Monsen Hanøy er et godt menneske som befant seg i en vanskelig situasjon og handlet etter beste evne.

Vi er ingen politikere eller konspirasjonsteoretikere, vi er mennesker som lever sammen og prøver på vår egen måte å bidra til samfunnet.

Så i tiden fremover, la oss ikke polarisere debatten, eller bli drevet av frykt, la oss alle finne det menneskelige i oss og lytte til hverandre, erkjenne det som driver våre handlinger.

La oss være tilstede for oss selv, så vi kan være tilstede for hverandre.

Det er ikke «oss mot dem» det er bare «oss sammen»! Vi vil alle det beste for landet vårt, for folket vårt, for familien vår, og løsningen kan vi bare finne om vi lytter.

