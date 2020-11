annonse

En føderal domstol i Philadelphia har avfeid et forsøk fra president Donald Trumps advokatteam på å utfordre valgresultatet i Pennsylvania.

Dommerne mener at søksmålet er grunnløst. Det er imidlertid t presidentens advokater vil forsøke å bringe det inn for høyesterett i Washington, der det er konservativt flertall.

– Frie, rettferdige valg er demokratiets livsnerve. Anklager om urettferdighet er alvorlige. Men påstander om at et valg ikke er rettferdig, betyr ikke nødvendigvis at det er slik. Det kreves spesifikke anklager og bevis. Her har vi ingen av delene, skriver dommer Stephanos Bibas, en av tre i dommerpanelet.

Saken ble i forrige uke ført i en lavere rettsinstans av presidentens personlige advokat Rudy Giuliani.

