Kritikken haglet da en somalier, og ikke en pakistaner, ble valgt til å lede mangfoldsråd.

– Hvilken påvirkningskraft har de i partiet når de godtok en kandidat fra Somalia fremfor Pakistan? spurte en på Facebook.

– Dere har et særskilt ansvar for norsk pakistanere, den gruppen som har gitt dere flest personlig stemmer slik at dere kom dere opp i partiliste, skrev en annen.

Aftenposten rapporterer at dette er eksempler fra Facebook-diskusjonen som oppsto etter at bydelsutvalget i Søndre Nordstrand valgte en kvinne med somalisk bakgrunn, Ubah Aden, i stedet for en mann med pakistansk bakgrunn, Aziz Ur Rehman, til å lede Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering.

– Hvis en hvit etnisk norsk person hadde skrevet det samme, hadde det blitt ramaskrik, sier Sarah Gaulin, nestleder (Ap) i Søndre Nordstrand bydelsutvalg.

Hun reagerer på at valget førte til hets av lokale politikere med pakistansk bakgrunn. Søndre Nordstrand er en bydel i Oslo der over halvparten av befolkningen har innvandrerbakgrunn.

Diskusjonen foregikk på Facebook-siden til Radio Voice of Oslo, som drives av den tapende kandidaten, norskpakistaneren Aziz Ur Rehman.

– Var hun fra Somalia bedre kvalifisert enn fra Pakistan?, spør en.

– Hvorfor norsk pakistanere har gitt dere tillit, nettopp for at dere kunne ivareta deres interesser på en bedre måte.

Norskpakistaneren Aziz Ur Rehman forklarer deres kritikk med personstemmer.

– Ja, flere mener at politikere med pakistansk bakgrunn kommer inn i lokalpolitikken fordi de får personlige stemmer fra den norskpakistanske befolkningen. De mener at de som blir valgt, bør følge opp interessene og utfordringene i sin velgergruppe.

