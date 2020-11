annonse

Regjeringen vil bruke ytterligere 2 milliarder koner på vaksiner og den internasjonale innsatsen mot covid-19.

Norge har allerede bidratt med om lag 10 milliarder kroner til den internasjonale innsatsen mot pandemien, men nå foreslår regjeringen å øke støtten ytterligere.

780 millioner kroner skal gå til det internasjonale samarbeidet for bekjempelse av covid-19-pandemien, foreslår regjeringen. Pengene skal gå til rettferdig fordeling av vaksiner, hurtigtester og behandlingstilbud for virussykdommen, gjennom initiativet Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A). Norge og Sør-Afrika har påtatt seg en lederrolle for å skaffe penger til dette initiativet, og statsminister Erna Solberg appellerte nylig til G20-landene om å bidra.

I tillegg foreslår regjeringen å øke støtten til Covax-samarbeidet med 64,1 millioner kroner, noe som først og fremst vil sikre Norge opsjoner på 1,9 millioner vaksinedoser i tillegg til vaksiner til utviklingsland. Dessuten vil regjeringen gi én milliard kroner over en tiårsperiode for å støtte Den internasjonale fasiliteten for vaksinefinansiering.

Regjeringen foreslår også å øke støtten til ulike tiltak i fattige land, med henvisning til at følgene av pandemien forverrer situasjonen for de mest sårbare. Den økte støtten skal blant annet gå til arbeid mot moderne slaveri, barneekteskap og kjønnslemlestelse, samt til å sikre tilgang til mat.

