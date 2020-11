annonse

Advokaten sendte onsdag inn søksmål i delstatene, hvor hun hevder å kunne bevise at det foregikk omfattende valgfusk på valgdagen.

Ifølge Breitbart, fremmet Powell påstander om valgfusk som var «gjort praktisk talt usynlig av dataprogramvaren som var opprettet og drevet av innenlandske og utenlandske aktører.»

I stevningen i søksmålet i Georgia, påstår Powell følgende:

«Matematiske og statistiske uregelmessigheter som nærmer seg en umulighet, som det fremgår av flere vitneforklaringer, dokumentasjon og ekspertvitne-uttalelser, viser at juks fant sted over hele Georgia. Spesielt grovt var det i Forsyth, Paulding, Cherokee, Hall og Barrow County. Dette jukset og svindelen berørte titusenvis av stemmer i Georgia alene og «rigget» valget i Georgia til fordel for Joe Biden.»

Powell kommer med lignende påstander om valgprosessen i Michigan, og bemerket en «spesiell merkelig valgoppførsel i Wayne County og Detroit, selv om denne oppførselen fant sted i hele staten på vegne av valgmyndighetene i Michigan.»

Stemmetellingsmaskiner

Powell påstår at jukset spesielt skyldes «programvare og maskinvare fra Dominion Voting Systems Corporation, som stammer fra programvare opprettet av Smartmatic Corporation, som senere ble Sequoia i USA.»

Hun påstår at «Smartmatic og Dominion ble grunnlagt av utenlandske oligarker og diktatorer for å drive med datastyrt valgjuks og manipulering av stemmer til et nivå som var nødvendig for å forsikre at en viss venezuelansk diktator, Hugo Chavez, aldri ville tape et valg igjen.»

Powell hevder videre at «Dominion-programvaren var tilgjengelig for agenter som handlet på vegne av Kina og Iran for å overvåke og manipulere valg, inkludert det siste amerikanske valget i 2020.»

Powell viser til uttalelser fra en angivelig anonym varsler, som hevdet at systemene var designet for å gjøre stemmeseddelmanipuleringen vanskelig å oppdage med en «enkel revisjon».

– Stemmesedlene ble manipulert av folk som hadde tilgang til systemene. Hundretusenvis av stemmer for president Trump i presidentvalget i 2020 ble overført til tidligere visepresident Biden, fastholdt Powell.

Hendelsene

Powell påstår at følgende valgjuks fant sted:

– En video fra State Farm Arena i Fulton County i Georgia viser at da valglokalene ble stengt 3. november, sa valgmedarbeiderne feilaktig at en vannlekkasje gjorde at stemmelokalene måtte stenge. Alle valgmedarbeiderne og utfordrere ble evakuert i flere timer klokken 22. Imidlertid forble flere valgmedarbeidere uten tilsyn og jobbet ved stemmeteller-datamaskinene til etter klokken 01.

– Georgias valgansvarlige og valgmedarbeidere hjalp – enten bevisst eller ubevisst – Dominion-systemet med å utføre massiv valgmanipulering ved å nekte å overholde lovbestemte reguleringer av poststemmer. Valgmedarbeidere klarte ikke å bekrefte signaturer og sjekke sikkerhetskonvolutter. De forhindret utfordrere fra å observere tellingen, noe som også gjorde svindelen lettere å gjennomføre.

– I Michigan, i tillegg til problemer med Dominion, var det flere sorter tradisjonelt valgfusk og brudd på valglovene, i tillegg til trakassering, skremsel, diskriminering, misbruk og til og med fysisk fjerning av republikanske stemmeutfordrere – for å eliminere enhver åpenhet, objektivitet eller rettferdighet under tellingen.

– Michigan hadde titusenvis av for mange stemmer, hvor blanke stemmesedler ble fylt ut av valgmedarbeidere, og nesten alle disse stemmene gikk til Joe Biden. I fire valgdistrikter, ble det talt opp flere stemmesedler enn det som kan fysisk behandles i løpet av to og en halv time.

– Det er nok stemmesedler som er berørt for at domstolene skal legge til side resultatene av 2020-valget i hver stat, argumenterer Powell i søksmålene.

