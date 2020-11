annonse

Staten og de lokale myndighetene i Oslo-området ble fredag enige om byvekstavtalen som erstatter de gjeldende bymiljø- og byutviklingsavtalene.

Avtalen som ble skrevet under er av det store slaget. Staten bidrar alene med over 16,5 milliarder kroner i finansiering. Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skrev under på vegne av staten, mens Viken, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo også skrev under.

– Byvekstavtalen vi signerte i dag, vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Oslo-området, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier Hareide.

