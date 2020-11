annonse

Da en journalist kom med en spydig kommentar til Donald Trump under en pressekonferanse fikk presidenten nok.

Helt siden Donald Trump annonserte at han ville stille som presidententkandidat har et samlet mediekorps latterligjort og hånet Trump. Etter at han vant valget over karrierepolitiker Hillary Clinton i 2016 ble latter omgjort til daglig kritikk som har vart i over fire år.

Den amerikanske presidenten har måtte forsvare seg mot konstante angrep fra pressen som ved gjentatte anledninger har stemplet Trump som en rasist.

Lettvekter

Media har også kalt hans tilhengere for nazister. I Norge har statskanalen NRK løyet ved flere anledninger om hans tilhengere, uten at de har blitt «faktasjekket».

I forrige uke kom det også mange reaksjoner da journalister i Det hvite hus begynte å brøle til visepresident Mike Pence etter en pressekonferanse.

Da Donald Trump avholdt pressekonferanse torsdag ble han som vanlig angrepet av de samme journalistene. En journalist sendte stikk til presidenten da han spurte Trump om han «ville forlate bygningen» hvis han taper valget.

– Ikke snakk med meg på den måten. Du er bare en lettvekter. Ikke snakk med meg på den måten. Jeg er USAs president. Ikke snakk med presidenten på den måten, svarte Trump.

Presidenten sa også at valget var preget av valgfusk til fordel for Joe Biden.

– Det er funnet massiv valgsvindel. Vi er som et land i den tredje verden. Vi bruker datamaskiner som kan hackes. Hvor mange feil fant de? Å, en feil. Åh, vi hadde en feil. 5.000 stemmer. I alle tilfellene i datafeilen byttet stemmene til Joe Biden, sa Trump.

