Miljøpartiet De Grønne ønsker Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister etter valget.

MDG-leder Une Bastholm forklarte for partiets landsstyre fredag ettermiddag at MDGs sentralstyre har pekt ut en retning forut for stortingsvalget.

– I forslaget til vedtak sier vi at vi ønsker et regjeringsskifte. Gitt at det ikke er rom i norsk politikk i dag for en blokkoverskridende koalisjon mellom de mest miljøvennlige partiene, så foreslår sentralstyret at vi etter valget 2021 søker samarbeid mot Ap og SV, sier Bastholm, ifølge NTB.

– Dette betyr i praksis at vi vil gi Jonas Gahr Støre en sjanse til å stable sammen et flertall som gir Norge en ny kurs for klima, natur og sosial rettferdighet. En ny kurs fra det vi har sett fra Erna Solberg de siste sju årene, sier MDG-lederen.

Hun understreker at MDG vil kreve gjennomslag, og påpeker at partiet også har erfaring med å trekke seg fra samarbeid dersom de mener avtaler blir brutt, som MDG gjorde da Ap i Viken gikk inn for oppgradering av E18.

Vil ikke samarbeide med Frp

Det eneste partiet MDG absolutt ikke vil samarbeide med, er Fremskrittspartiet, framholdt Bastholm. Slik det politiske landskapet ser ut nå, er det derfor ikke mulig å samarbeide med de borgerlige partiene.

– Det finnes ikke noe realistisk flertall på høyresiden uten Frp. Det mener jeg vi må forholde oss til, sier Bastholm.

Hun mener Solberg-regjeringen ikke har klart å kutte utslipp raskt nok, og dessuten har lagt til rette for ødeleggelse av natur og matjord. Dessuten utbasunerer hun at «vekslende fremmedfiendtlige justisministre fra Frp» har maltraktert asylpolitikken og skapt hverdagsrasisme.

At MDG nå peker på venstresiden, innebærer et skifte for partiet, som anser seg som blokkuavhengig.

