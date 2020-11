annonse

Aalesund rykker ned fra Eliteserien etter årets sesong. Det siste håpet for tangotrøyene ble slukket med 1-3-tap borte mot Brann lørdag.

Aalesund står med kun 11 poeng etter 26 runder i årets eliteseriesesong. Opp til Strømsgodset på kvalikplass er det 13 poeng, og med bare 12 poeng igjen å spille om er det klart at det ender med nedrykk for AaFK.

Det endte dermed med bare en sesong på toppnivå etter fjorårets opprykk fra 1. divisjon. Aalesund har vært i bunnstriden hele sesongen. Underveis i sesongen har Lars Arne Nilsen tatt over treneransvaret.

Nilsen var lørdag tilbake på Brann Stadion for første gang siden han trente nettopp Brann. Det ble ingen lykkelig retur. Aalesund-spillerne fremsto blottet for selvtillit, spilte på seg mange brudd og fikk til alt overmål et gult kort for drøying av tiden på stillingen 0-0 i første omgang.

Brann-seieren lå i lufta fra kampstart. Vertene, som kom rett fra en imponerende borteseier mot Rosenborg, tok et langt steg mot fornyet kontrakt etter et hat trick av Daouda Bamba. Vetle Fiskerstrand scoret for Aalesund.