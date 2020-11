annonse

annonse

Advokat Ole Kvelstad hadde glemt å ta med seg munnbindet. Da fikk han mange stygge blikk.

– Koronaskammen bredte seg i hele kroppen. Gjennom hele besøket på kjøpesenteret kjente jeg på skam ved ikke å ha fått på meg munnbindet i tide, skriver han i Bergens Tidende .

– Jeg kjente meg som en dugnadsbryter.

annonse

Les også: Høyrepolitiker om inngripende virustiltak: – Det vi holder på med nå er sinnssykt!

Kvelstad sier at han følte seg som en som ikke bryr seg, og som bare tenker på seg selv. Slike som går på fester, og ikke overholder koronatiltakene. De som gjør at viruset sprer seg. Han mener at det er bra at vi har et sosialt regime som korrigerer atferd. Men han stiller et tankevekkende spørsmål:

– Men er vi ikke i ferd med å gå litt langt?

annonse

Advokaten mener at det burde ha vært mer kritikk mot tiltakene, da de griper inn i livene våre.

– Men det er vanskelig å komme med innspill som ikke bare er positive til tiltakene som iverksettes. Uten å kjenne på koronaskammen. Uten å kjenne seg som en dugnadsbryter.

Les også: Regjeringens virustiltak: – Pressen løfter ikke en blyant for å stille kritiske spørsmål

Da jussprofessor Hans Fredrik Martinussen i «Politisk kvarter» på NRK gikk ut mot reglene som byrådet i Bergen har iverksatt, ble han møtt med kritikk, skriver Kvelstad. kritikken gikk ut på at jussprofessoren undergraver tilliten til tiltakene og kan gjøre pandemien verre.

Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer sa at han heller skulle brukt tiden sin på arbeid mot koronaen, enn å måtte forsvare de tiltakene som allerede er iverksatt.

Kvelstad skriver at vi trenger et varmt og inkluderende samfunn, med rom for å diskutere de strenge tiltakene som kommer, uten koronaskam.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse