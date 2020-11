annonse

annonse

Dette innlegget ble refusert av Aftenposten.

I Aftenposten skriver Fahad Qureshi ved Islam Net en kronikk der hans påståtte hovedbudskap er at «et forsvar for Muhammed-karikaturer er et forsvar for islamofobi».

I realiteten er innlegget et krav om at radikale muslimers manglende evne til å respektere ytringsfriheten har forrang foran nettopp ytringsfriheten. Inshallah vil enkelte si. Nei takk og aldri vil jeg si.

annonse

Les også: Islam Net-leder kaller karikaturtegninger islamofobi

Kontra-faktum

Qureshi forsøker kle seg selv og islam i rollen som et offer. Han forsøker å sanke sympati for denne påtatte rollen ved fremme en 4 punkts sjekk-liste der hovedbudskapet synes å være at det for muslimer oppfattes som en personlig fornærmelse å påpeke at Muhammed etter dagens målestokk var en massedrapsmann, voldtektsforbryter, barnemishandler og konemishandler samt at det å påpeke disse enkle historiske faktum bidrar til at verden ser på muslimer som det samme.

annonse

Qureshi er i tillegg bekymret for at «alle» skal se på muslimer som terrorister. Han bygger anti-faktiske broer mellom islamkritikk – islamofobi og til slutt rasisme. Han fremmer grove og falske anklager mot de av oss som ser på islam som en uønsket kraft på det politiske plan. Radikale islams inkompatibilitet med vestlig kultur, økonomi og politikk har ingen verdens ting med rase å gjøre. Å hevde det motsatte er kun en indikasjon på at gode argumenter er dyre. Qureshi er ingen sekulær muslim, så mye er opplagt.

Ekstremister

Det er ingen med fornuften i behold som hevder at «alle» muslimer skal identifiseres med terror. Et slikt syn vil være radikalt å forfekte. Jeg vil dog tørre å hevde at alle muslimer som ikke takler at karikaturene publiseres nok har, i større eller mindre grad, tilbøyeligheter mot det ekstreme – slik som Qureshi – det vil si en preferanse for det ureformerte, uopplyste, middelaldersamfunnet som radikale islam passer godt inn i. Sekulære muslimer og radikale muslimer kan ikke sammenstilles i disse vurderingene.

Les også: Resett avslører: – Bokstavtro islamist-organisasjon fikk corona-støtte av regjeringen (+)

Bottom line

Radikale islamistiske ekstremister som dreper i Muhammeds navn, dreper faktisk i Muhammeds navn. Dette er ikke til å gjemme seg fra. Det er heller ikke til å gjemme seg fra at sentrale deler av islam er en kulturell, politisk og økonomisk doktrine som på mange måter er uforenelig med norske verdier.

annonse

Med andre ord en verdikonflikt. I en slik verdikonflikt må den ene eller andre forståelsen av samfunnet vike. Den enkleste måten for Quereshi og hans trosfeller å melde seg inn i samfunnet på er å hylle ytringsfriheten, ikke å forsøke å kneble den med et sammensurium falske argumenter. Et angrep på ytringsfriheten er et angrep på Norge.

Neste stortingsvalg

Nordmenn må ta neste stortingsvalg seriøst. Det blir et verdivalg. Skal vi la aktører som islam.net og Qureshi og uopplyste doktriner som radikale islam sette premisser for den norske kulturarven, et opplyst samfunn og ytringsfriheten eller ikke? Det avgjøres forhåpentligvis ved urnene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474