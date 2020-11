annonse

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har tapt kampen mot stortingskollega Morten Wold om den sikre førsteplassen på stortingslista for Buskerud Frp.

Wold vant plassen foran Helgheim med 23 mot 17 stemmer, ifølge TV 2.

Han er takknemlig for støtten og gleder seg til å drive valgkamp.

– Vi må tåle voteringer og nå skal vi samle oss og kline til i Buskerud, sier han til TV 2.

På Facebook takker Helgheim for å ha fått sitte i fire år Stortinget og skriver at han kjenner vemod over at det ikke ble mer.

– Frps delegater i Buskerud ønsket ikke meg på Stortinget i neste periode fordi de var misfornøyd med plassene nedover på listen, skriver han.

