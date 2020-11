annonse

Irans president Hassan Rouhani sier at Israel har utført attentatet mot Mohsen Fakhrizadeh, en av Irans fremste atomfysikere fredag.

Presidenten anklager også Israel for for å være leiesoldat for USA.

Leder av Irans atombyrå, Ali-Akbar Salehi, uttaler at attentatet verken vil stanse eller hindre atomprogrammet.

Atomfysikere Fakhrizadeh ble oppført på USA liste allerede i 2008, og Benjamin Netanyahu har omtalt han for faren til Irans atomprogram.

Tre amerikanske tjenestemenn har bekreftet overfor New York Times at Israel sto bak attentatet

