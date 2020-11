annonse

annonse

Jeg forventer at det internasjonale samfunnet gjennomfører en grundig etterforskning på hvem som skapte Covid-19, hvem som sørget for at det ble satt ut og hvorfor det ble gjort.

Mange av legene som behandlet de første Covid-19 pasientene, som trolig vet sannheten om viruset er døde av ulike suspekte årsaker.

Les også: Ville granske virusutbruddet: Nye kinesiske tiltak mot Australia, nå vin

annonse

Det vi må ha helt klart for oss er at i forkant av at dette viruset kom ut og skapte en global pandemi, var at Kina ble utsatt for internasjonal fordømmelse på grunn av at de tillater Nord Korea å utvikle atomvåpen, de har egne interneringsleire for kinesiske muslimer, de ble holdt økonomisk ansvarlige for barnearbeid og slavearbeid av Donald Trump, som også tvang de med på en ny og bedre handelsavtale for USA, og de var i konflikt med Japan om landområder. Kina har som alle vet, ikke et demokratisk styresett. De er et diktatur.

Etter all internasjonal fordømmelse i forbindelse med barnearbeid, slavearbeid og interneringsleire, så kunne det se ut som de var villige til å forandre seg. Når USA krevde en bedre handelsavtale som bedret handelsbalansen, og strammet inn på manipulerende valuta, og falske varer. Så ble en global pandemi satt i gang, og flere millioner av mennesker har mistet livet, og vestlige land og selskap har hatt enorme tilbakeslag økonomisk, og massearbeidsledigheten har økt. USA som akkurat hadde inngått en mer rettferdig handelsavtale ble hardt rammet.

Les også: Kjøpte nye sko, fant lapp: – Kina holder oss som slaver

annonse

Nå er det ingen som snakker om barnearbeid, slavearbeid, Kinas rolle i å styrke Nord Korea, interneringsleire for kinesiske muslimer og krangel om landområder med Japan.

Kina har flere statlige investeringsselskap som følge av pandemien har kjøpt seg opp i vestlige selskap, de har økt formuen til de fleste rike kinesere, og de har faktisk tjent penger på å selge munnbind til Vesten. Det er også avdekket at kinesiske hackere har forsøkt å forhindre utvikling av vaksine mot viruset.

Det er også flere vitner fra Kina, som står frem offentlig og sier at de kan dokumentere at de har jobbet på forskningslaboratoriet der viruset ble utviklet. Viruset ble ifølge vitner, som i dag har flyktet Kina utviklet for å skade vestens økonomiske fremgang, og fjerne sittende amerikanske president ved valget. Kina blir holdt ansvarlige av USA under Donald Trump, det aksepterte de ikke. De vil fortsette med sine interneringsleire og undergrave andre land med urettferdige og elendige handelsavtaler.

Les også: Usman Rana: Kina må stilles til ansvar

Det er all grunn til å etterforske Kina, og holde de ansvarlige. At viruset skal ha oppstått på et kjøttmarked fordi en person spiste flaggermus er ikke veldig troverdig. Dette viruset kommer fra Wuhan i Kina og ikke fra naturligvis på Evje eller Dyrskuet i Lyngdal. Det er ikke sikkert at det er tilfeldig at det kommer fra Kina. Nå vet vi ikke om det er tilfeldig oppstått eller om det er menneskeskapt i av kinesiske forskere. Men vi er avhengige av å få alle fakta på bordet, og flere vestlige land må nødt til å reforhandle handelsavtaler med Kina for å unngå barnearbeid, forfalskninger og en omfattende negativ handelsbalanse. Vesten har blitt utnyttet for lenge fordi vi har hatt politiske ledere som ikke har klart å etablere og sikre handelsavtaler som ivaretar våre egne interesser, næringsliv og arbeidsplasser. Det må ta slutt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse