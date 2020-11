annonse

annonse

Kommentarfeltene er ikke alltid lystelig lesning, men enhver artikkelforfatter bør lese dem. Det er bare slik man ser om det man skriver har betydning.

Om nett-trollenes betydning

For en tid siden publiserte Resett en merkverdig artikkel fra en av nettsidens bidragsytere, som hevdet at kommentarfeltene var nettstedets største utfordring hva gjelder presseetikken. Blant annet ønsket forfatteren at Resett skulle fjerne nett-trollene.

annonse

Nett-trollene har imidlertid en fantastisk nyttig funksjon for en forfatter. For det første bekrefter de at forfatterens artikkel er interessant og riktig å publisere. Er der ingen nett-troll som farer opp, kunne man like godt latt være å skrive, for da skriver man kun for menigheten. Selvsagt skal man skrive for menigheten, for den trenger selvsagt både intellektuell og emosjonell påfyll, men man trenger ikke fôre menigheten med barnegrøt som kanskje er næringsrik, men akk så lettfordøyelig og smakløs. Nett-trollene viser meg at det jeg skriver har betydning – jo flere troll, desto større betydning.

For det andre bør man se om nett-trollene faktisk har et poeng i det de skriver. De er nemlig der for å ta deg for enhver liten filleting, og finner de en åpning, biter de seg fast i strupen på deg og henger fast som en annen hyene. Disse åpningene skulle vært tettet igjen på forhånd, og du gjør deg et mentalt notat om at dette poenget skulle du sjekket bedre før du skrev. Jeg har selv opplevd at nett-trollene har funnet ting som jeg har hatt stor nytte av, der jeg f. eks. innså at jeg måtte omformulere eller faktasjekke. Med andre ord, nett-trollene gjør meg til en sikrere og bedre forfatter.

For det tredje ser man at når nett-trollene går over til ukontrollerte utbrudd i generelle og vage formuleringer, så har man gjort en god jobb. De finner ikke noe eksplisitt å bite seg fast i, men de kan ikke la deg si det du sier og finner alle slags merkverdige måter å vise sin troll-natur på. Og det finner jeg faktisk utrolig morsomt. Jeg bruker faktisk å le ganske mye av troll-utsagnene til mine artikler, de er ufattelig underholdende, og jeg humrer godt mens jeg skriver neste artikkel.

annonse

Les også: Kommentarfeltene er Resetts sterkeste kort overfor publikum, men også deres største utfordring hva gjelder presseetikken

For det fjerde ser man at nett-trollene faktisk bekrefter det man skriver om dem man er uenig med. Dersom jeg kaller noen dumme eller uopplyste som et rent faktum – og begrunner hvorfor, bekrefter nett-trollene at de er dumme eller uopplyste med sine krakilske raseriutbrudd og hatske utsagn, hvor de prøver å holde en ovenfra-og-ned-tone. De ønsker med andre ord ikke å overtale deg på en hyggelig måte til å innta deres standpunkt, men fyrer løs med hva de måtte ha for hånden. Og jeg må da bare spørre: Tror de at jeg noensinne vil kunne like å innta samme synspunkt som dem?

For det femte trenger man ikke innrømme noe som helst overfor nett-trollene. For de har ikke nødvendigvis lest det man har skrevet, men bare hastig slått fast at her er en meningsmotstander som man må henge ut for enhver pris, gjerne med karakterdrap, og så bruker de alle slags triks hvorav de jo kan slumpe til å si noe man kunne vurdere. I min forrige artikkel var det et troll som kritiserte det jeg hadde skrevet, men noe vagt, og så spurte jeg hva han mente var feil med det jeg skrev og om han kunne være konkret. Det han svarte lo jeg godt av, for han mente faktisk at jeg skulle skrevet noe annet, altså det han mente selv! Dessuten utfordret jeg ham til å skrive motinnlegg som artikkel på Resett og der belyse hva som var feil hos meg, og det nektet han å gjøre for det gadd han ikke.

Og det kan du være sikker på med nett-trollene – de holder til i hulene sine foran pc-en sin og leter etter noe å være sint på, men de tør ikke å komme ut i solen og skrive egne artikler. For da blir de til stein og sprekker før de rekker å skrive noe som helst.

Det er altså slik at en forfatter trenger tilbakemelding akkurat som ethvert annet reguleringssystem, selv om tilbakemeldingen i hovedsak er støy. Pussig nok trenger god regulering en dose støy, for ved at det alltid er støy tilstede, vil reguleringssystemet følge bedre når der kommer et større utsving i avlesningen av det som reguleres. Slik er det med immunsystemet vårt også: Med en jevnlig dose virus og bakterier holder du immunsystemet i form, og dersom du går inn for sosial distanse, spritsåpe og munnbind, blir du et lett bytte når de større virus- og bakterietrollene invaderer. Sosial distanse fra nett-troll ved å kutte kommentarfelt, spritsåping av fæle og hatefulle ytringer og munnbind mot ukontrollerte utsagn ødelegger immunforsvaret til en fri og veltalende forfatter og gjør ham kjedelig og uniteresssant.

Men er du vant til støyende tilbakemeldinger, håndterer du også de virkelig store støyangrepene med letthet og eleganse.

annonse

Ytringsfrihet uten nett-troll

Hvis man skal se på de såkalte hovedstrømsmedia i Norge, som NRK og VG, er det helt klart at ved å velge vekk tilbakemelding i kommentarfeltet, har de blitt gørr kjedelige og helt forutsigbare. De har blitt rene menighetsblad for de politisk korrekte. Og hva hjelper det med ytringsfrihet når der ikke er noe å ytre?

Journalistene får ikke fæle tilbakemeldinger å bryne seg på, og dermed blir verdensbildet deres statisk og forutsigbart.

Og ifølge vitenskapelig informasjonsteori er forutsigbar informasjon simpelthen uten informasjonsinnhold.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474