annonse

annonse

Buskerud Frps vraking av Jon Helgheim sender sjokkbølger gjennom sosiale medier.

Lørdag ble det kjent at nominasjonsmøtet i Buskerud Frp har vraket partiets innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Jon Helgheim, som førstekandidat på fylkeslagets liste til valget neste år. Dette til fordel for stortingsrepresentant Morten Wold.

Jon Helgheim har ikke bare tapt førsteplassen. Han vil ikke være å finne på Buskerud Frps liste overhodet.

annonse

I en post på Facebook omtaler Helgheim tapet, og slår fast at det er vemodig at det ikke ble mer enn fire år på Stortinget.

I dag tapte jeg valget om førsteplassen på FrPs liste i Buskerud. FrPs delegater i Buskerud ønsket ikke meg på… Publisert av Jon Helgheim Lørdag 28. november 2020

Les også: Jon Helgheim kåret til årets Frp-er: – Kjempehyggelig

annonse

– Trist

I kommentarfeltet under innlegget hagler kritikken mot Frp. Under følger et utvalg av kommentarene.

– Trist for deg og trist for Frp som åpenbart ødelegger for seg selv. Kunsten med å fjerne de som står for grasrota i partiet er man gode på i Frp. Håpløst.

– Frp gjør alt for å nå sperregrensen.

– I alle dager? Hva skjer? Dette henger ikke på greip, hvordan er det mulig å skvise ut en av sine desidert beste politikere? Dette må få et etterspill!

– Frp mistet min stemme.

annonse

– Melder meg ut

Også i kommentarfeltet under Resetts første sak om vrakingen på Facebook er mange svært skuffet over avgjørelsen i Buskerud Frp.

– Det var den berømte dråpen for meg, melder meg ut.

– Der sank Frp enda lenger ned i myra.

– Blir alternativt på meg da. Hvis ikke jeg ser at de rødgrønne vinner overlegent, så får jeg holde meg for nesa og stemme Senterpartiet.

– Helgheim er såpass bra at han mislikes, selv i egne rekker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474