Kronprins Haakon slår fast at han vil bli nødt til å fylle rollen som konge på sin egen måte, og at han kanskje blir en litt annen konge enn sin far.

TV 2 fulgte kronprinsen da han gikk Flyktningeruten, i forbindelse med 75-årsmarkeringen siden krigens slutt.

Under intervjuet sa han at det nok kan hende at han blir en annen konge enn den vi har i dag.

– Vi har forskjellige personligheter og er forskjellige mennesker, og kommer kanskje til å løse det på litt forskjellige måter, sier han til TV 2.

Kronprinsen mener at han må være konge på sin egen måte.

– Jeg må jo ikke prøve å være noen andre enn meg selv, da blir det litt enklere.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å være helt forberedt, det tror jeg ikke kommer til å gå. Men jeg har selvfølgelig tenkt på det. I vår familie ligger det jo litt under hele tiden. Det har det gjort helt fra jeg var liten, sier han.

