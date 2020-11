annonse

Generalsekretær i Europabevegelsen, Fredrik Mellem, skriver i et meningsinnlegg i Dagbladet om den faren Trump-supportere i Norge utgjør. «Virkelig skremmende», skriver han.

«Oversatt til norske forhold ville det demokratiske partiet favne alt fra og med SV til og med halvparten av Frp», skriver han.

«Den siste halvparten av Frp, ledet av Tybring-Gjedde, sammen med Partiet De Kristne, Alliansen, Demokratene, og deler av Alternativmessa, i tillegg en rekke andre mikrobevegelser som knapt synes», ville etter norske forhold ha utgjort den koalisjonen som det republikanske partiet utgjør i USA, mener Mellem.

Dette er altså de som utgjør den store faren i Norge. De som ifølge Mellem er Norges svar på de amerikanerne som «uten blygsel lener seg på et konglomerat av konspirasjonsteorier, blank løgn, «alternative fakta», religiøst hysteri og ulike varianter av høyreekstremisme».

Han fortsetter med å si at man i Norge allerede har «flere nettsteder som formidler falske nyheter». Det har han jo helt rett i. Dagbladet er jo ett av dem, og hans egen artikkel er ett godt bevis på hva synsing, fordommer, hat og politisk korrekthet faktisk kan føre til.

«Klimafornekting, vaksinemotstand, motstanden mot 5G-nettet og «Folkets strålevern» er kanskje i dag bisarre fenomener som får de fleste til å trekke overbærende på smilebåndet, men saken er at vi i Norge har en rekke små bevegelser som hver på sin måte jobber for å framheve «alternative fakta», og for å bryte ned den allmenne tilliten til ansvarlige myndigheter og faktabasert kunnskap.», skriver generalsekretæren videre.

Så håpløst forvirret er det faktisk mulig å være. I sin grenseløse naivitet og tidvise autoritære og nedlatende holdning, viser Mellem med all tydelighet hvorfor han er generalsekretær i Europabevegelsen. Demokrati, ytringsfrihet og enkeltindividets rettigheter er fremmedord for den karen. En broiler av en globalist som nok helst skulle ha sett EU-flagget vaie i vinden fra både slott og storting.

Mellem spør «ansvarlige» politikere til slutt i sin virkelighetsforvirrede kronikk: «Hvordan skal vi sammen stå opp for en faktabasert samfunnsdebatt? Hvordan kan vi unngå at den kollektive fornuft kollapser?»

Uten å være hverken politiker eller i den gruppen Mellem anser for å være «ansvarlig», vil jeg våge å påstå at en faktabasert samfunnsdebatt først og fremst starter med at man lytter til alle som har noe å si uten å latterliggjøre dem. Deretter må slike som Mellem selv slutte å komme med faktafeil og ren propaganda som så åpenbart har en politisk agenda. Den kollektive fornuften kollapser først når det er blitt for mange globalister slik som Mellem selv, som bruker sin tid på å polarisere samfunnet og dermed skape konflikter som igjen vil skape det han beskriver som «alternative fakta».

Når man selv er en del av problemet, så ligger ikke løsningen i å ytterligere skape splid med artikler som denne hvor en gruppering beskrives som nærmest mindre begavet. Da viser man jo bare med all tydelighet at man ikke har forstått at hovedproblemet er det en ser i speilet om morgenen.

