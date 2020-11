annonse

Nadhim Zahawi.

Å vaksinere opptil 68 millioner briter mot COVID-19 er ikke gjort i en håndvending, og vil trolig både by på logistiske og politiske utfordringer.

Derfor har statsminister Boris Johnson nå oppnevnt Nadhim Zahawi, som sitter i parlamentet for Det konservative parti, som vaksineminister.

Storbritannia tar sikte på å bruke vaksinen fra AstraZeneca, som utvikles ved University of Oxford, og fellesvaksinen fra Pfizer og BioNtech.

Det er lagt inn bestilling på 100 millioner doser fra AstraZeneca og ytterligere 40 millioner doser fra Pfizer og BioNtech, ifølge NTB.

Ved godkjennelse skal utsatt helsepersonell og sykehjemsbeboere vaksineres først. Deretter står personer over 80 for tur, men slik at de aller eldste går foran de yngre. Det håpes at vaksinen er leveringsklar rundt 7. desember.

