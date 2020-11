annonse

Frykter tapte arbeidsplasser.

Torsdag ropte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varsko om hovedstadens tørrlagte utelivsbransje, som taper store beløp under den sosiale nedstengningen som skal vare frem til 14. desember.

Nå gjentas bekymringene av Jonas Gahr Støre overfor VG. For å unngå at spise- og skjenkesteder må skru igjen ølkranen for godt, trengs det en tiltakspakke for utelivsbransjen, mener Ap-lederen.

– Det er helt nødvendig å stille opp for de bedriftene som nå er i akutt krise. Det går mange uker før kompensasjonsordningene begynner å virke, det skjer ikke før langt ut på nyåret og dette er bedrifter som nå er tomme for likviditet, sier Støre til VG.

Støre legger til at «kjente og kjære utsteder i Oslo, som er bygget opp av arbeidsomme folk over tid», står i fare for å stenge for godt, gjengir NTB.

Johansen ønsker en pakke skreddersydd for utelivet og turismen i Oslo, og viser til at hovedstadens betydelige serveringsbransje nå ser hele julebordssesongen forsvinne.

