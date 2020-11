annonse

annonse

Anti-COVID-19.

Lørdag ettermiddag samlet flere hundre mennesker seg i Oslo sentrum for å demonstrere mot regjeringens tiltak mot COVID-19.

Fra Oslo rådhus beveget demonstrantene seg til Eidsvolls plass foran Stortinget, hvor det ble holdt appeller.

annonse

Politiet melder at arrangementet gikk rolig for seg, og anslår at rundt 300 personer deltok, skriver NTB.

Les også: Mistet jobben etter deltakelse i corona-demonstrasjon: – Det er ikke oss mot dem, det er oss sammen

Demonstrantene mener at regjeringens tiltak er for inngripende og at regjeringen derfor bør revurdere hvordan COVID-19 håndteres.

annonse

– Freedom, stod det på en plakat som det var tegnet hjerter på.

– Erna, vi ser deg!, lød det fra en annen.

Artikkelen fortsetter.

Dagens masseoppmøte har sitt utspring i Facebook-gruppen «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ».

Arrangør Liv Ronglan oppgir at gruppen er partipolitisk nøytral og har 14.500 medlemmer i alle aldre og landsdeler.

Av profilerte personer blant de fremmøtte var blant andre SIAN-leder Lars Thorsen og Reinert Skadsem fra Selvstendighetspartiet.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474