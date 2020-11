annonse

annonse

Ap, Høyre, Frp og SV er nå kritiske til lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i det UD-støttede International Peace Institute.

I slutten av oktober ble han tvunget til å trekke seg. Bakgrunnen var forbindelser til overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein og opplysninger han om det som han holdt tilbake fra eget styre.

Totalt har han tjent nesten 45 millioner kroner, nesten skattefritt, ifølge dokumenter sendt inn til amerikanske myndigheter som har fått tilgang til. I snitt har han håvet inn over 3,2 millioner i året.

annonse

Fra 2005 til 2018 har Norge gitt 116 millioner kroner til tankesmien.

Til tross for at vekslende regjeringer har har hatt politisk kontroll over utenriksdepartementet i de årene Norge har gitt støtte, er det først nå at politikerne reagerer på lønnen Rød-Larsen har fått.

– Det er åpenbart at det her er utbetalt for mye lønn. Nå er det opp til Riksrevisjonen og UD om det er naturlig at dette tas inn i deres undersøkelse, sier leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap).

annonse

– Styrets sjenerøse pengedryss over daglig leder er påfallende og uskjønnsom. Både fordi man alt hadde rekruttert vedkommende til stillingen på et lavere lønnsnivå, og fordi en slik avlønning stort sett er forbeholdt kommersielle selskaper som konkurrerer internasjonalt, sier Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner.

Frp-talsperson Christian Tybring-Gjedde mener at «alle ser hvor urimelig høy Rød-Larsens godtgjørelse er».

– Jeg vil anta at Riksrevisjonen ser på også denne saken, sier han.

– Vi kan ikke akseptere denne typen lønnsfest når Norge er en viktig bidragsyter og sitter i styret, sier Lysbakken som mener det er «forkastelig».

Det er ikke kjent hvem som forer DN med opplysninger om Rød-Larsen, men avisen har hatt en rekke saker på ham og virker å få innspill utenfra.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474