Jeg har bodd i Bergen i seks og et halvt år. Jeg kjenner mange hyggelige bergensere. Vel, kanskje ikke så veldig mange. Men i hvert fall to. Thelma og Petter, dere er ikke omfattet av de særdeles lite BLM-korrekte generaliseringene under om bergenserens iboende djevelskap. Dere må være unntakene som bekrefter regelen.

Det har seg slik at jeg i formiddag gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg, ikke fra lien, men fra en nærliggende golfbane. Og ikke en gjøk som gol ko-ko, men en bergenser som hylte ‘se å få den Satans honen i band!’

Det var ikke båndtvang. Hunden gjorde ikke en katt fortred bortsett fra å irritere bergenseren, som åpenbart hadde en dårlig dag på golfbanen. Han hadde trolig behov for å markere reviret. Kona hadde ei teit skinnlue, oransje boblejakke og var sparklet med sminke til oppetter mønet. Han hadde ikke oransje hår sånn som Donald. Men han hadde tenna på tørk. Begge to måtte for lengst ha passert klimakteriet.

Han var åpenbart fra Bergen, muligens et stykke oppe i Fjellveien. R’ene rullet bak drøvelen slik bare småborgerskapet i Bergen kan få til. Så for å fornærme ham mest mulig ba jeg ham dra tilbake til Ytre Indre Arna eller Indre Ytre Arna eller hvor han nå i helvete kom fra der borte i regnlandet og ikke komme her og komme her og påtvinge oss bergenske sharia-lover. Det var ikke akkurat særlig woke, men jeg følte jeg var på hjemmebane og det hadde sin virkning. Bergenserne har det stort sett i kjeften. Den er til gjengjeld svær.

Det er noe med bergensere, særlig bergensere utenfor Bergen, når de kommer utenfor sin hjemlige komfortsone av gummistøvler og regnfrakker og fjernt fra buekorpsenes faner og trommevirvler. De har en tendens til å ta med seg dette ubehagelig lydbildet hvor enn de går. De etterlater seg ofte et fotavtrykk langt større enn deres plass på jorden skulle tilsi.

Forrige gang, det er ikke mer enn et par måneder siden. Det var på en Turistforeningshytte i Jotunheimen et sted. Tilfeldighetene hadde det slik at eimen av stekt fjellørret drev meg innom. Jeg hadde jaktet hele dagen og var sulten og trøtt. I spisesalen var det et 20-talls andre slitne fjellvandrere og jegere, og èn bergenser. Etter blomkålsuppe, fjellørret og karamellpudding var de øvrige 20 i lokalet meg like behagelig fremmede som da jeg kom inn. Derimot kunne ingen i lokalet unngå å få med seg bergenserens livshistorie fra hvor flink han var i bowling til hans exkones sleipe triks under skilsmissesaken.

En skal være forsiktig med å generalisere ut ifra enkeltobservasjoner. Så derfor nok et eksempel. Riksvei 7 går øst-vest over Hardangervidda, dette Nord-Europas største fjellplatå som heldigvis holder de fleste bergensere på den andre siden av fjellet. Selv om de ikke kan gå på ski, reiser mange av dem opp i randfjella i påsken for å bli påskebrune. De har hytter på Ustaoset. Østlendingene holder stort sett til på Geilo.

Det går en skiløype litt nedenfor Dyranut forbi Ustaoset og til Geilo. Det er en fantastisk tur i påskesola. Det er omtrent halvdelen østlendinger og halvdelen bergensere i løypa. Men du kan banne på at de som smiler og hilser og sier ‘hu hei, for en flott dag’ kommer fra Østlandssiden. Bergenserne ser mutt ned i dårlig smurte ski eller hyler ‘se å få honen din i bånd’ etter deg når føret blir for trått.

Denne unormale fordelingen av etnisk uvennlighet er like sikker som at alle T-skjortene kommer ut av vaskemaskinen vrengt selv om de ble lagt inn med rettsiden ut. Bergenserne er hyggelig på hjemmebane, i deres hjemlige omgivelser på Fisketorget og på Fløyen. Jeg vet ikke hva det er, men det blir noe Trumpsk over dem så snart de har kjørt gjennom Fana-tunellen. Det er ikke bra. For Trump er jo roten til alt ondt, ikke bare i Amerika, men i hele verden, på golfbanen, i skiløypa, i Jotunheimen, på Hardangervidda og i Bergen.

Håper at ikke for mange bergensere leser dette. Ikke fordi jeg er spesielt følsom for konformitetspress, wokehysteri og BML-politi. Det kan man ikke når man skriver på Resett. Skulle egentlig bare ta igjen for den forbanna gjøken som ødela skogens ro for meg der oppe ved Golfbanen i formiddag. Det må vel være lov. Det var jo bare en bergenser. Han kom jo ikke fra Somalia akkurat. Eller gjelder den nye hatloven også omtale av bergensere?

Kommer ikke Erna fra Bergen, eller var det Ytre Arna mon tro?

