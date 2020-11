annonse

Påtroppende president Joe Biden kritiseres for å velge medarbeidere som gjennom styreverv, lobbyfirma og tankesmier har tette bånd til USAs våpenindustri.

Kritikken, som kommer fra venstrefløyen i Det demokratiske partiet, rettes blant annet mot Tony Blinken, som Biden har nominert til posten som utenriksminister.

Blinken var viseutenriksminister under president Barack Obama, og da Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus, grunnla han sammen med Obamas tidligere viseforsvarsminister Michèle Flournoy konsulentfirmaet WestExec Advisors.

WestExec Advisors holder klientlisten hemmelig, men ifølge The American Prospect jobber de ikke bare for flere av USAs største våpenprodusenter, men også for utenlandsk forsvarsindustri, blant annet israelske Windward.

CIA-topp

Blant de mange forsvars- og etterretningstoppene som har jobbet for WestExec Advisors, er tidligere viseforsvarsminister Robert Work, USAs tidligere Israel-ambassadør Dan Shapiro og CIAs tidligere nestleder Avril Haines.

Haines var sentral da Obama valgte å trappe opp bruken av droner for å likvidere påståtte terrorister, ofte med store sivile tap som følge. Hun er nå nominert av Biden til posten som Director of National Intelligence, øverste leder for USAs 17 etterretningsorganisasjoner.

Våpenprodusenter

Både Blinken og Flournoy har sittet i styret til flere tankesmier og konsulentselskaper som samarbeider tett med våpenindustrien, det amerikanske forsvaret og etterretningstjenestene.

Flournoy var også med på å grunnlegge tankesmia Center for a New American Security (CNAS), som har mottatt flere titalls millioner kroner fra forsvarsindustrien.

I en rapport i 2018 argumenterte CNAS blant annet for at det amerikanske flyvåpenet trengte minst 164 bombefly av typen B21. Det rapporten ikke nevnte, var at flyet produseres av tankesmias største bidragsyter Northrop Grumman.

Ivrer for krigføring

USAs kommende visepresident Kamala Harris samarbeidet tett med Flournoy og CNAS i valgkampen, og hun har hentet flere av sine rådgivere fra tankesmia.

CNAS har i årevis ivret for fortsatt amerikansk krigføring i utlandet, mulig bruk av militærmakt mot Iran, en tøffere linje mot Russland og Kina og «betydelig økte» overføringer til USAs forsvar og etterretning.

Flournoy skal nå være en av Bidens favoritter til posten som forsvarsminister.

Strategisk innsikt

Biden har også nominert en annen veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som sin nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Sullivan har vært utenrikspolitisk rådgiver for Hillary Clinton og var sikkerhetspolitisk rådgiver da Biden var visepresident. Deretter begynte han å arbeide for konsulentselskapet Macro Advisory Partners, der den tidligere lederen for de britiske etterretningsorganisasjon MI6, John Sawers, er styreformann.

Macro Advisory Partners har tette bånd til flere lands etterretningstjenester og tilbyr «strategisk innsikt» og politisk og sikkerhetsmessig rådgivning til sine klienter, men vil ikke oppgi hvem disse er.

Kritikken mot Bidens valg av medarbeidere, kommer ikke bare fra venstresiden i Det demokratiske partiet, men også fra andre som misliker det omfattende samrøret mellom politikk og næringsliv i Washington, ikke minst våpenindustriens store innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk.

Det militærindustrielle kompleks

For 60 år siden tok daværende president Dwight D. Eisenhower et oppgjør med dette samrøret i sin avskjedstale, der han lanserte begrepet «det militærindustrielle kompleks».

Eisenhower advarte mot våpenindustriens «uberettigede innflytelse» over amerikansk politikk og slo fast at det innebar en fare for «katastrofal økning av feilplassert makt».

En fersk meningsmåling tyder på at mange amerikanere i dag deler Eisenhowers bekymring.

68 prosent av de spurte mener Senatet bør si nei dersom Biden nominerer lobbyister og folk med sterke næringsinteresser til poster i sin regjering, viser målingen utført av The Data for Progress.

