Folk demonstrerer, men myndighetene legger ingen skjul på at de vil beholde de strenge coronareglene helt frem til høsten neste år.

Litt over 35.000 personer har fått påvist coronaviruset i Norge, men det er få som dør. Hittil har det blitt registrert kun 328 coronarelaterte dødsfall. Det finnes ingen statistikk som viser alderen til de som har dødd med corona, eller om de har hatt underliggende sykdommer.

Men selv om få har dødd, beholder norske myndigheter de ekstremt strenge coronatiltakene.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i et nytt intervju med TV 2 at den mye omtalte énmetersregelen ikke vil bli avviklet før tidligst sensommeren 2021. Guldvog sier også at de som tar coronavaksinen vil bli «belønnet» av myndighetene. Dette vil skje når de med makt bestemmer når folk skal få lov til å være fri igjen.

– Jeg tror det blir etappevis med åpning av samfunnet. Først blir det gevinster blant risikogruppen med vaksinen. Men vi kan ikke lette tiltakene før godt ut på sommeren. Noen av tiltakene vil være utover høsten også, slik som vasking av hender og holde seg hjemme ved sykdom.

– Det er mulig vi kan begynne å avvikle énmetersregelen i løpet av sensommeren eller høsten, hvis vi er heldige, forteller helsedirektøren til TV 2.

Ikke mye farligere enn influensa

TV 2 har publisert flere saker med Guldvog. I en annen sak forteller Guldvog at det kanskje blir 17.mai-tog, men at han ikke vet hvordan dette toget vil se ut. TV 2 har ikke intervjuet noen som er skeptiske til de drakoniske og ekstremt strenge coronatiltakene.

Men flere som jobber i helsevesenet har rettet skarp kritikk mot myndighetene og deres nedstenging av samfunnet.

Overlege på Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, Halvor Næss, uttalte for noen uker siden at coronaviruset ikke er mye farligere enn influensa og at strenge coronaregler ikke er nødvendig.

– De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de stenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sa Næss.

Den erfarne overlegen var øverst medisinsk ansvarlig under innfluensautbruddet som rammet Bergen i 2000.

– Jeg synes det setter ting i perspektiv. Nå er det en stor nyhet at det er 50 nye koronasmittede i Bergen, men under influensaepidemien var det snakk om mye større tall. Likevel vurderte man aldri en nedstenging da, sa Næss til TV 2.

I Norge har det kun blitt registrert 328 coronaregistrerte dødsfall. Det er ikke i nærheten av hvor mange som døde av influensa i 2016. Ifølge Fagbladet ble det registrert 1700 influensarelaterte dødsfall under influensasesongen for fire år siden.

Demonstrasjoner

Mange har fått nok av de strenge coronatiltakene i Norge.

I helgen samlet det seg over 300 mennesker i en protest mot regjeringens nedstenging av samfunnet. Demonstrantene mener at regjeringens tiltak er for inngripende og at regjeringen derfor bør revurdere hvordan COVID-19 håndteres.

Demonstrasjonen hadde sitt utspring i Facebook-gruppen «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ» og har 15.500 medlemmer i alle aldre og landsdeler.

Under coronadesmontrasjonen var det flere som holdt opp plakater med kritikk av myndighetene og Solberg-regjeringen.

