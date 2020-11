annonse

Nå er det nominasjonskamp i partiene, og striden går i å komme høyt opp på listen, så en ender på en «sikker plass».

I demokratiske Norge får velgerne bare lov til å stemme på ferdiglagede lister, og det er forbudt å stryke ut politikere. I praksis betyr det at de på «sikker plass» blir valg, uansett.

I antikkens Hellas, også kalt demokratiets vugge, hadde de «ostrakisme». Det gikk ut på at man kunne skrive navnet på de en ikke ville ha med i politikken. Det var for å få luke ut de som var uønsket. Vi har nok av slike i norsk politikk, men vi har ikke lov til å nekte de, lenger. Det ble forbudt i 2003. Begrunnelsen var at det gikk utover innvandrere, kvinner og uerfarne. Når det gjelder sistnevnte er det sjelden de kommer opp på listen. Det var Valglovutvalget som innskrenket muligheten, etter en høring fattet de et vedtak med begrunnelse at stryking innebar straff.

– Å kunne stille politikerne til ansvar er en viktig side ved demokratiet og en viktig motivasjon for å holde valg. Vi «straffer» og «belønner» politikerne gjennom stemmeseddelen. Med dagens ordning kan vi bare belønne, skriver redaktør i Kommunal Rapport, Ole Petter Pedersen.

Det er partiet som setter opp kandidatene, og de sikre plassene blir besatt av med mest innflytelse.

Konsekvensen av fastlåste lister er at vi ender opp med karriere-politikere, slike som mangler jobberfaring. De har aldri vært ute i arbeidslivet, mange politikere har ikke erfart å ha en sjef som bare kjefter og blir aldri fornøyd. En som skriker med skum i munnen – det er mange som vil ha jobben din – der er døra!

Aps partisekretær Kjersti Stenseng mener at arbeidserfaring ikke er så viktig, det viktigste er om de kan lytte. Det var også en måte å si det på. Men de er dyktige til å snakke. De kan snakke i en evighet, og det helt uten å si noe som helst.

Karriere-politikere er de som klatrer helt til topps med sine spisse albuer. De holder seg godt inne med gammelmedia, og høster rosende omtaler. Politikk er deres yrkesvalg, og de begynner allerede i ungdommen. Så studerer de noe på universitetet, og tar kanskje også en pause i en organisasjon for å samle erfaring.

Det bør være unødvendig å spørre våre politikere om de vil gjeninnføre stryking av valglister. Det er bare å ta en titt på sosiale medier, så forstår at det er ikke ønskelig. De vil ikke at vi velgere skal bestemme hvem som skal styre vårt land. Vi skal bare stemme, ved noe de kaller et valg.

