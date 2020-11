annonse

Flere indiske stater styrt av det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janta Party (BJP) vurderer å innføre lover for å kontrollere tverreligiøse ekteskap for å begrense religiøse konverteringer.

Hindunasjonalistene har funnet opp begrepet «kjærlighetsjihad» for å beskrive et ekteskap mellom en hinduistisk jente/kvinne og en muslimsk gutt/mann. De anklager muslimske gutter for å lokke hinduistiske kvinner inn i ekteskap kun for å få dem til å konvertere til islam.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder at provinsregjeringen i Indias mest folkerike stat, Uttar Pradesh, allerede har foreslått en lov for å få bukt på det den kaller «ulovlige religiøse konverteringer» og «tverreligiøse ekteskap med den eneste hensikt å endre en jenters religion.» De foreslår en fengselsstraff på opp til 10 år for gutten.

Aktivister frykter denne loven vil skade Indias sekulære og pluralistiske karakter, som er grunnlaget for landets grunnlov, etter frigjøringen fra Storbritannia i 1947.

– Splitter nasjonen

Opposisjonspartier i India klandrer regjeringspartiet BJP for å bruke begrepet «kjærlighetsjihad» til å splitte nasjonen.

– «Kjærlighetsjihad» er et ord funnet opp av BJP for å splitte nasjonen og forstyrre den felles harmonien. Ekteskap er et spørsmål om personlig frihet. Å innføre en lov for å begrense det er helt grunnlovsstridig og vil ikke stå seg i noen domstol. Jihad har ingen plass i kjærlighet, sa Ashok Gehlot, sjefminister for den vestlige Rajasthan-provinsen og seniorleder i Kongresspartiet.

– Konspirasjon

Regjeringspartiet BJP sier imidlertid at det ikke er imot tverreligiøse ekteskap, men kun at det ønsker å motarbeide «jukseekteskap» hvor målet kun er å endre jenters religion.

– Dette er en lov for de guttene som endrer navn, med konspirasjon, har forskjellige agendaer og bruker kjærlighet. Ekteskap kan skje gjennom en spesiell ekteskapslov. Men når religiøs konvertering skjer for ekteskapets skyld, føler vi at det er en konspirasjon, sa Deepak Vijayvargiya, talsmann for BJP i Madhya Pradesh.

