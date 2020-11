annonse

annonse

Amerikansk politi har pågrepet en mann som er mistenkt for å ha drept sin fars katt med en stekepakke.

– Han drepte katten min, sa faren da han varslet politiet i Piscataquis fylke i delstaten Maine.

Faren hadde latt sønnen overnatte og fant katten drept og en blodig stekepanne på et rom i overetasjen. Faren sa også at han var redd for at sønnen kunne til å gjøre det samme mot ham, skriver NTB.

annonse

Mannen er siktet for dyremishandling, melder avisen Bangor Daily News.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474