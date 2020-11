annonse

Får hard medfart i sosiale medier.

Sløseriombudsmannen rapporterer på Facebook at bydelspolitiker Siri Mittet fra MDG har mottatt 106.000 kroner via en tilskuddsordning hun selv har vært med og støttet opp om politisk. Den aktuelle tilskuddsordningen kalles Grønne Midler.

Oslo MDG-politiker Siri Mittet fikk 106.000 skattekroner fra den Oslo MDG-styrte bymiljøetaten i kommunen for å dyrke… Publisert av Sløseriombudsmannen Søndag 29. november 2020

Mittet driver et aksjeselskap under navnet Gruten AS, som blant annet skal dyrke sopp i kaffegrut hentet fra kaffebarer i hovedstaden.

«Grønn og sosial entreprenør»

Via den aktuelle tilskuddsordningen for urbant landbruk ble det utdelt til sammen 10,5 millioner kroner i 2018. Støtten gikk til borettslag, foreninger, kommunale virksomheter, bare to næringsvirksomheter og én «grønn og sosial entreprenør».

Kun to av 14 søkere skal ha fått innvilget støtte, men Gruten AS, som ifølge Bymiljøetatens egne dokumenter skal bruke pengene på «annet» og «østerssopp i kaffegrut», kom altså gjennom nåløyet.

Reaksjoner

Sløseriombudsmannens avsløring vekker sterke reaksjoner i kommentarfeltet under Facebook-innlegget.

– Tror nok ikke vi skal være redde for å kalle dette korrupsjon, skriver en.

– Jeg glemte å renske ut av en gammel kaffetrakter før jeg satte den i boden. Endte opp med at det grodde mye rart i filterkoppen. Kan jeg få et lass med penger også? spør en annen.

Resett har kontaktet MDG og Siri Mittet for en kommentar til saken.

